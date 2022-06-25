Український посол в Ізраїлі поскаржився на те, що після 24 лютого жодна країна світу не запровадила візи для українців, крім Ізраїлю.

Українська влада розглядає можливість зупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на таке ж рішення цієї країни, ухвалене на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю виданню "Детали".

Він також повідомив, що попри те, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць, там скоротили список родичів з України, які мають право приїхати до ізраїльських громадян.

За його даними, останнім часом фіксується серйозний відтік українців з Ізраїлю. Так, лише за минулий місяць країну покинули понад 5 тис. осіб.

"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого. А Канада і Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", ­– розповів Корнійчук.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", – зауважив український дипломат.

Крім того, Ізраїль більше не розглядає запрошення українців на лікування, хоча громадян Росії впускають без перешкод.

Як повідомляв УНІАН, в березні Ізраїль запровадив електронні дозволи на в'їзд для українців, призупинивши безвізовий режим.

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