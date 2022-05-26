Ізраїль передає Україні тільки нелетальне військове обладнання.

Ізраїль заборонив постачати Україні вироблені за його технологіями ракети Spike.

Про це повідомляє видання Axios.

За словами американських та ізраїльських чиновників, влада Ізраїлю відхилила прохання США, які хотіли, щоб Україна отримала вироблені в Німеччині з використанням ізраїльських технологій протитанкові ракети Spike.

У повідомленні наголошується, що чиновник з Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником Міністра оборони США з політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю в галузі безпеки між країнами.

Амір Ешель підкреслив, що країна на такий крок не погодиться, оскільки Ізраїль передає Україні тільки нелетальне військове обладнання.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що Тель-Авів стурбований тим, що російські солдати будуть вбиті зі зброї ізраїльського виробництва, що може привести до того, що Росія завдасть шкоди інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Ізраїль підтримуватиме Україну, зокрема запобігаючи ухиленню від санкцій Росією і допомагаючи у відновленні нашої країни.