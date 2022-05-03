Збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча наступального озброєння Україні Ізраїль не планує постачати.

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні після образливих заяв очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомляє газета Haaretz.

Видання наголошує, що збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча країна не планує передавати Україні жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру. Також не планується передавати Україні системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

Рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні, ймовірно, стало наслідком охолодження відносин Ізраїлю із Кремлем на тлі образливих заяв Лаврова, пише Haaretz.

Ізраїльські офіційні особи обурилися закидами Лаврова, а міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав їх "непрощенними та обурливими".

Скандал з Лавровим

В інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером.

Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

Вас також можуть зацікавити новини: