Світ матиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні наприкінці 212-го дня війни.
"Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже 20 дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що "світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях".
Звільнення міст України від окупантів - що відомо
23 вересня перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв повідомив, що процес ексгумації наближається до завершення, поліцією було піднято із землі 427 тіл українців, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 - дітей. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.
На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.
10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма втік з міста ще до початку взяття його силами ЗСУ.
Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.
Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.
23 вересня в Офісі генерального прокурора України заявили про завершення ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі Харківської області - піднято із землі 447 тіл.