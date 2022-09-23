За словами президента, в Ізюмі представники майже 20 дипломатичних місій на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти.

Світ матиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні наприкінці 212-го дня війни.

"Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже 20 дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання", - сказав глава держави.

Відео дня

Зеленський наголосив, що "світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях".

Звільнення міст України від окупантів - що відомо

23 вересня перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв повідомив, що процес ексгумації наближається до завершення, поліцією було піднято із землі 427 тіл українців, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 - дітей. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма втік з міста ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

23 вересня в Офісі генерального прокурора України заявили про завершення ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі Харківської області - піднято із землі 447 тіл.

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