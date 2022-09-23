Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини, повідомили в ОВА.

В Офісі Генпрокурора заявили про завершення ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі - піднято із землі 447 тіл.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу Генерального прокурора.

"16-23 вересня з місця масового захоронення у лісі біля м. Ізюм в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), ексгумовано 447 тіл загиблих: 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, по кожному ексгумованому тілу слідчими призначені судово-медичнi експертизи.

"Ми очікуємо на їх результати і будемо вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових", — зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Водночас вже зараз у померлих встановлено наявність тілесних ушкоджень у виді мінно-вибухових травм, осколкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У декількох із загиблих були зв’язані руки, переломані кістки, у низки померлих — мотузка на шиї.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, своєю чергою, додав, що таке масове поховання не одне в Ізюмі.

"Знайдено щонайменше ще три таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування", - написав він у Telegram.

Масове поховання в Ізюмі

Сьогодні перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, полковник поліції Сергій Пантелеєв повідомив, що процес ексгумації наближається до завершення і на той момент поліцією піднято було із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 — це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 — дітей. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня Збройні сили України звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма покинув місто ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. У місті було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

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