Окупанти влаштували стихійний цвинтар, там вже виявлено понад 400 могил.

На Харківщині триває ексгумація тіл загиблих зі стихійного цвинтаря, який в Ізюмі влаштували окупанти. Рашисти обстрілювали місто, люди гинули під завалами та від катувань. Вулиці Ізюма були всіяні тілами загиблих, мирне населення намагалося ховати трупи самостійно, а потім окупанти перепоховали людей та присвоїли могилам номерки.

Мешканці Ізюма, які стали свідками воєнних злочинів росіян, вже почали розкривати жахливі історії про загиблих, повідомляє ТСН.

Протягом п'яти місяців рашисти невпинно обстрілювали місто. Гинули діти, жінки, військові. Рашисти катували людей та вбивали мирне населення. Люди вмирали під завалами, іноді навіть на очах у своїх родичів та знайомих.

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"Я бачу, що вона падає. Я підбіг, дивлюся, кров пішла і ротом і носом. Я носову хустинку, ніби намагався язик витягнути, зробити штучне дихання. Головку загорнув. Я сидів, поки сусіди не вийшли і не сказали: не муч бабусю", - розповів син однієї з загиблих жінок Григорій.

Він розповів, що в перші тижні ворожих обстрілів вулиці міста були всіяні тілами людей. В одній багатоповерхівці загинули 46 мешканців, усі вони ховалися від атак рашистів у підвалі, у цей момент авіабомба окупантів впала на будинок. Григорій та його мама були у тому підвалі, їм та ще п'ятьом вдалося вижити. Усі інші загинули. Чоловік втратив найкращого друга та його рідню, а ще майже усіх сусідів.

"Я на першому поверсі, а він з третього поверху - прізвище Ясенюки. У нього вся сім’я загинула, а це 7 людей. Загинули одразу 46. Не всі одразу, деякі ще чи горіли, чи їх задавило просто", - ділиться жахливими спогадами чоловік.

Людям доводилося самостійно ховати загиблих, адже трупів було дуже багато. Могили почали з'являться прямо біля будинків, вбитих доводилося закопувати навіть на клумбах. Люди, які це все бачили на свої очі, пригадують, що могили з'явилися під кожним під'їздом. Когось завалювало уламками, когось вбивали касетні бомби. Сусіди виносили тіла загиблих та закопували їх прямо біля будинків.

Проте влітку окупанти перепоховали людей. Рашисти захотіли "очистити" вулиці міста від могил, тому вони влаштували стихійний цвинтар у лісі. Людей перепоховали без свідків, родичам загиблих згодом повідомили лише номера могил.

"Наших похоронили, забрали рідних. Нас не пустили, ми не бачили ям, але номерки вони нам дали. Під якими номерками ми підемо і найдемо своїх дітей. Хто дітей, хто племінників, хто колегу і зможемо перехоронити. Не може бути, щоб вони нас обманули. На кладовисько вони не дозволили нам поїхати. Тільки номерок", - пригадали люди.

Криміналісти продовжують ексгумацію тіл. Згодом вони зможуть встановити причини смерті та особи людей, яких рашисти ховали під безіменними могилами.

"У першій могилі на шиї мотузка і руки також зв’язані. На деяких тілах ми знаходимо наслідки катувань. Нам дуже пощастило, що вони були захоронені у глину. У глині тіла розкладаються не так швидко, тому ми бачимо і зуби, і якусь форму", - розповів керівник харківської окружної прокуратури Харківської області Олександр Ільїнков.

Масові поховання на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Наразі ексгумація тіл вбитих окупантами людей продовжується. Робота триватиме ще майже два тижні. Тіла загиблих на експертизу везуть до Харкова.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували наразі 59 тіл в Ізюмі. Серед них тіла 42 цивільних та 17 військовослужбовців.