Хвилину Соловйов скаржився на Захід.

Російського пропагандиста Володимира Соловйова дуже зачепили слова німецького канцлера Олафа Шольца про те, що Захід не повинен дати Росії виграти війну. У пориві гніву пропагандист зажадав ввести в Берлін війська.

Істерику путінського посіпаки спровокували і новини про передачу Україні наступального озброєння, зокрема французької бронетехніки. Цілу хвилину Соловйов скаржився на Захід.

"Значить, ми повинні ввести війська в Берлін, і ніколи їх не виводити. Поставив свою версію колісних танків, Макрон?! Значить, ми повинні увійти в Париж!" - висловився ведучий.

Під роздачу потрапила і комуністична влада, яка, на думку Соловйова, була занадто м'якою щодо європейських країн.

"Дурні! Горбачов, Єльцин! Які вивели наші війська зі Східної Європи. Дурень Хрущов закрив нашу військову базу в Фінляндії! Сіпнулися б зараз всі ці ... мовчали б у ганчірочку, не було б ні санкцій, нічого", - вважає Соловйов.

Захід передає Україні наступальне озброєння

У четвер, 20 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

У пакет увійшли, зокрема, 59 БМП "Bradley" з 590 протитанковими ракетами TOW; 295.000 боєприпасів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів "Stryker" з 20 мінними катками; 53 бронетранспортери "MRAP" і 350 високомобільних багатоцільових колісних машин "HMMWV".

Крім того, раніше Франція пообіцяла передати Україні бронемашини, Париж також розглядає передачу бойових танків Leclerc.

На зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде сьогодні, 20 січня, можуть вирішити питання поставок Україні танків Leopard. Відомо, що роту Leopard для України вже забронювала Польща.

Вас також можуть зацікавити новини: