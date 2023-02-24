Президент України попереджає, що теоретичне зменшення підтримки України з боку США призведе до втрати Америкою НАТО і впливовості у світі.

Якщо міжнародні партнери зменшать активну підтримку України у війні, це призведе до Третьої світової війни, оскільки Росія потім нападе на країни НАТО з метою окупації інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

Зокрема, журналіст американського телеканалу ABC запитав у Зеленського, що він може сказати американцям, які, за результами опитувань, все більше вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні.

Президент спочатку висловив подяку всім американцям за підтримку України і водночас наголосив, що не можна її зменшувати.

"Тому відсотку американців, який, як ви сказали, збільшується, я можу сказати тільки одне: якщо вони не змінять своєї думки, якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну - вони втратять НАТО. Вони втратять впливовість Сполучених Штатів Америки. Вони втратять лідерські позиції, які абсолютно справедливі, які є у світі. І вони втратять підтримку держави, у якій 40 мільйонів людей. У якій мільйони дітей. Невже американські діти інші, аніж наші? Невже американці не люблять те саме, що й ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що інколи лунають такі повідомлення, які є небезпечними. Він додав, що якщо політики порушують питання зменшення підтримки України, то виборці, які обирали цих політиків, чують такі повідомлення.

"Не можна бути такими необережними. Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи. І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть у Прибалтику. Вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться. І тоді Сполучені Штати Америки будуть відправляти своїх синів і доньок так, як ми відправляємо сьогодні своїх. І вони будуть воювати, тому що це НАТО. І будуть гинути. Не дай Боже, бо це страшне горе. Я бажаю Сполученим Штатам Америки тільки миру і підтримки України", - наголосив Зеленський.

Прес-конференція Зеленського 24 лютого 2023

Нагадаємо, у ці хвилини президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію. Відповідаючи на питання журналістів він зазначив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Президент прагне залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також глава держави зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

Зеленський прокоментував заяву Еммануеля Макрона про те, що Росії не можна завдавати розгрому. На думку президента, необхідно сконцетруватися на більшому тиску та санкціях, щоб змусити російські еліти навести лад у своїй країні. Зеленський зазначив, що йому "все одно", що буде з майбутнім Росії.

Окрім цього, глава держави сказав, за яких умов Україна може сказати Росії, в якому форматі "будемо дипломатично ставити крапку". Зеленський наголосив, що Росія має вийти з території України, припинити завдавати ударів по її території та вбивати цивільне населення.

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