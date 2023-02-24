За словами українського лідера, наша держава вже має "все" для перемоги над агресором.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

Про це лідер країни заявив у п'ятницю, 24 лютого, під час своєї прес-конференції "Лютий. Рік незламності", яка була організована на честь річниці опору українців російській агресії.

У відповідь на питання журналіста щодо ймовірності здобути перемогу над росіянами цього року, Зеленський відзначив, що в України для цього все є.

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"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали", - сказав президент.

Також він відзначив, що жодна країна у світі не змогла протистояти російській агресії самостійно, без підтримки партнерів. І тут важливо, щоб усі партнери у повному обсязі виконували "свою домашню роботу", сказав Зеленський.

Ймовірність завершення війни у 2023 році

Нагадаємо, що днями схожий прогноз щодо завершення повномасштабної війни між РФ та Україною зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, 2023 рік принесе Україні радість та перемогу.

Зі свого боку військовий експерт Олег Жданов також коментував, що гаряча фаза війни в Україні може закінчитися вже до осені 2023 року, а колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ здатні вийти до кордонів тимчасово окупованого півострова Крим вже після квітня.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк відзначав, що темпи наданням військової допомоги з боку Заходу безпосередньо впливають на терміни закінчення російсько-української війни.

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