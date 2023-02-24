Якби вони думали про свою державу, то не було б війни, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Еммануеля Макрона про те, що Росії не можна завдавати розгрому.

Під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності" він зазначив, що питання лідерів про те, що буде після перемоги України, інформаційно грають на користь нам, адже це означає, що вони вірять у нашу перемогу. "А що буде тоді з Росією? Чесно - мені усе одно. Я вважаю, що у них є своя держава, вони повинні думати про свою державу. І якщо б вони думали про свою державу, то не було б війни", - сказав він.

На думку президента, необхідно сконцетруватися на більшому тиску та санкціях, щоб змусити російські еліти навести лад у своїй країні.

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"Я вважаю, що еліта - сам бізнес, який абсолютно справедливо санкційований зараз, тобто їх бізнеси за кордоном, їх нерухомість. Усе це не до вподоби цим людям, які дуже багаті. І їх діти навчалися за кордоном і це їх право. Але тепер всього цього у них немає цього комфорту. Що в них є? У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб була не одна Росія, а щоб було їх 20-30-40? Ви вважаєте, що вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, що коли все заблоковано, ще раз підкреслю, абсолютно справедливо, за кордоном, що вони не будуть думати про те, як як зберегти все в середині?" - додав він.

Заклики не принижувати Росію

Як відомо, зараз Франція підтримує Україну, однак президент Макрон неодноразово застерігав від приниження країни-агресора. У травні Зеленський казав, що президент Франції пропонував йому піти на територіальні поступки.

Наприкінці 2022 року Макрон запропонував надати Росії "гарантії власної безпеки" у майбутніх переговорах. Ця заява викликала хвилю обурення в європейських країнах.

Нещодавно президент Франції сказав, що хоче поразки Росії у війні, однак повний розгром Росії "ніколи не був і не буде позицією" його країни.

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