Цілком очікувано, що на заході буде обговорюватися війна, яка вже рік триває у нашій країні.

У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. При цьому не розкривається ні час, ні місце проведення заходу. Їх назвуть лише акредитованим журналістам.

Нагадаємо, 21 лютого з посланням до Федеральних зборів виступив Путін. Він озвучив традиційні пропагандистські наративи на адресу України, мовляв, це наша країна й Захід винні у війні. Також вкотре пролунали ядерні погрози.

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Повномасштабна війна в Україні - як все почалося

РФ вранці 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення до України. Для наземного наступу на північні регіони нашої країни Росія використала територію Білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ використовує Білорусь як плацдарм для ракетних ударів по території України.

Через це на Білорусь, як і на Росію, накладено нові європейські санкції. Відомо, що зараз регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну.

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