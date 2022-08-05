Указ набрав чинності 4 серпня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення зі складу Ради національної безпеки і оборони колишніх очільників СБУ та Офісу генпрокурора.

Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Так, зі складу Ради національної безпеки і оборони були виведені Іван Баканов та Ірина Венедіктова.

Водночас до персонального складу Ради ввели нового генерального прокурора Андрія Костіна та першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка, який виконує обов'язки голови спецслужби.

Указ набрав чинності 4 серпня 2022 року.

Як писав УНІАН, 19 липня 2022 року Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора, незабаром Зеленський підписав указ про звільнення.

Того ж дня парламентською більшістю було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки.

Цьому передувала публікація указів Зеленського про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ та від посади генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зеленський пояснив це рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

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