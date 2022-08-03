Кулеба заявив, що Венедіктова "може себе проявити на міжнародному треку".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підписав подання президенту Володимиру Зеленському на призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що ідея призначити Венедіктову послом народилася "в колі кількох людей — сиділи, обговорювали та була знайдена така опція".

"Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", — зазначив глава МЗС.

Ірина Венедіктова:

Венедіктова була призначена Генеральним прокурором 17 березня 2020 року.

До призначення вона була т.в.о. керівника ДБР, перед цим - народним депутатом від "Слуги народу".

19 липня 2022 року Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора.

Зеленський пояснив це рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Того ж дня, 19 липня 2022 року, Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової.

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