Відповідній указ №518/2022 від 19 липня розміщений на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Відповідній указ №518/2022 від 19 липня розміщений на сайті глави держави.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", - йдеться у тексті указу.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Сьогодні, 19 липня, парламент звільнив Баканова.

Також сьогодні Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом Венедіктової.

Венедіктова була призначена генеральним прокурором 17 березня 2020 року. До призначення вона була т.в.о. керівника ДБР, перед цим - народним депутатом від "Слуги народу".

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