ПОДІЛИТИСЯ ДОБРОМ: В УКРАЇНІ ЗАПОЧАТКОВАНО БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Складний ритм сучасного життя майже щодня «підкидає» задачі, вирішення яких напряму залежить від кваліфікованої правової підтримки чи консультації. Але далеко не кожен українець на сьогодні може дозволити собі послуги висооплачуваних кваліфікованих правників.

Тож не дивно, що буквально кожна ініціатива щодо проектів безкоштовної правової допомоги громадянам, від кого б вона не виходила - чи то від держави, чи то як громадська ініціатива, отримує в Україні закономірний позитивний резонанс.

Днями у Києві стартував новий проект безоплатної юридичної допомоги, унікальність якого полягає в тому, що його учасником виступила приватна юридична компанія. Адвокатське об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО» та Міжнародна благодійна організація благодійного фонду «СОС ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО» оголосили про об’єднання своїх можливостей для надання правової допомогти соціально незахищеним верствам населення.

В останніх числах лютого в рамках благодійного проекту «Профілактика соціального сирітства» вже відбувся перший семінар, під час якого юристи «АКТІО» надавали безкоштовну юридичну консультацію малозабезпеченим сім’ям, що залишилися без підтримки з боку держави, або виховують дітей без допомоги родичів. Правову допомогу також було надано сім’ям, в яких проживають смертельно хворі батьки.

Під час консультацій фактично було підтверджено висновок, що чимало людей похилого віку юридично необізнані, не здатні зорієнтуватися у змінах законодавства і не мають коштів на оплату юридичних консультацій та послуг адвокатів.

Не меншою проблемою є юридична необізнаність та беззахисність багатодітних та малозабезпечених сімей. Через обмеженість фінансових можливостей держава нині не забезпечує надання безкоштовної юридичної допомоги (освіти) малозабезпеченим верствам громадян в повному обсязі у зв’язку.

Надана юридична допомога за своєю спрямованістю торкалася різноманітних питань. Серед проблем, з якими громадяни зверталися за консультацією, найбільш типовими були ті, що стосувалися соціального забезпечення та гарантій сім’ям з дітьми, одиноким матерям, сім’ям із дітьми-інвалідами, незаконного позбавлення батьківських прав, порушення права власності дітей-сиріт, питань житлового забезпечення та конфліктів із органами влади.

Проект лише почав реалізовуватися, а тому є сподівання, що він ще збере навколо себе багато однодумців, які поділяють загальнолюдські цінності ініціаторів. У будь-якому випадку, благодійна ініціатива вже стала гідним прикладом людяності та встигла сколихнути не одне серце. А у дітей–сиріт, сімей із дітьми інвалідами, малозабезпечених сімей стало більше справжніх Друзів.