Здійснено перший у світі безпечний мобільний дзвінок на борту літака

Перший у світі авторизований дзвінок з мобільного телефону на борту літака під час комерційного рейсу було здійснено після успішного запровадження системи AeroMobile "Авіалініями Еміратів", повідомили УНІАН у прес-службі компанії Telenor.

Перші дзвінки було здійснено під час рейсу EK751 між Дубаєм і Касабланкою "Авіаліній Еміратів" 20 березня, після отримання всіх необхідних дозволів від компетентних органів у сфері авіації.

AeroMobile є спільним підприємством компаній Telenor і ARINC, а також результатом дослідницького інноваційного проекту Telenor.

Ця подія поклала початок регулярному використанню послуг мобільної телефонії та передачі даних на бортах літаків. Експериментальні та маркетингові дослідження засвідчили, що пасажири, особливо ті, які подорожують у справах і часто користуються авіатранспортом, а також відпочивальники дуже зацікавлені в мобільному зв`язку під час польоту.

Рішення AeroMobile дають пасажирам змогу безпечно використовувати особисті мобільні телефони під час польотів так само, як і на землі. Плату за дзвінки нараховують безпосередньо на поточні рахунки мобільних телефонів пасажирів за тарифами міжнародного роумінгу.

Довідка УНІАН. Компанія AeroMobile Limited, розташована у Великій Британії, належить компаніям Telenor ASA і ARINC Inc. Реагуючи на вимоги ринку, компанія з 2003 року працює для того, щоб надати пасажирам можливість безпечно використовувати особисті мобільні телефони і "електронних помічників" (PDA).

AeroMobile – перша комерційно доступна технологія надання послуг мобільного зв`язку під час польотів. Система AeroMobile взаємодіє з наявними та майбутніми системами зв`язку "літак-земля" і розроблена в повній відповідності із застосовними авіаційними вимогами у сфері сертифікації/польотопридатності, а також нормативними вимогами у сфері наземних телекомунікацій.

Компанія Telenor, головний офіс якої розташовано в Осло (Норвегія), є міжнародним провайдером високоякісних телекомунікаційних послуг, послуг передачі даних і телерадіомовлення.

Telenor є однією з найбільших компаній Норвегії, доходи якої 2007 року становили близько 105 млрд. норв. крон (у тому числі "Київстар"), а кількість працівників налічує 35 800 осіб у Норвегії і за кордоном. Акції Telenor котируються на Фондовій біржі в Осло під тіккером TEL. Компанія володіє 56,5% акцій українського оператора «Київстар».