У США помер перший американський астронавт Джон Гленн

Про це повідомляє Reuters.

«Його смерть засмутила нас. Ми схиляємо наші голови і розділяємо горе з його коханою дружиною Енні», – сказав губернатор Огайо Джон Касіч.

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Президент США Барак Обама у своїй заяві зазначив, що з відходом Джона Гленна американці втратили кумира.

"Коли Джон Гленн стартував з мису Канаверал у кораблі "Атлас", він підніс надії нації. І коли його космічний корабель через кілька годин приводнився, перший американець на орбіті Землі нагадав нам, що маючи мужність і бажання до досліджень немає обмежень у висотах, яких ми разом можемо досягти", - сказав Обама.

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Обраний президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter написав, що США втратили "видатного першовідкривача неба і космосу в особі Джона Гленна. Він був героєм і надихав цілі покоління на майбутні дослідження".

Гленн був останнім з американських космонавтів, які літали на одномісних кораблях «Меркурій». 20 лютого 1962 році він став першим американцем, який здійснив орбітальний космічний політ. Після цього астронавта оголосили національним героєм США.

У 1998 році він здійснив політ на шатлі «Діскавері», ставши найстаршою людиною, що побувала в космосі. На той момент йому було 77 років.

З 1974 по 1999 рік Гленн був сенатором від штату Огайо. Він обирався в Сенат від Демократичної партії.