Турецькі хакери стверджують, що зламали сайт Пентагону

Група турецьких хакерів, що іменує себе "Загін шпигунської безпеки" (Spy Security Team), в середу оголосила про злам офіційного сайту Пентагону США.

"Шановний турецький народе! Інтернет-сайт Пентагону був зламаний нами в зв`язку з геноцидом, що здійснюється проти всього мусульманського світу", - йдеться в заяві групи, розміщеній на її веб-сторінці.

У ній також стверджується, що турецькі хакери змогли здобути "певну розвідувальну інформацію та брудні карти, пов`язані з реалізацією Близькосхідного проекту (США)".

"Вони будуть оприлюднені тоді, коли це буде визнано доцільним", - написано в заяві групи, створеної близько 10 місяців тому.

"Ми приймаємо на себе всю відповідальність за наслідки вчиненого нападу (на сайт)", - заявили вони.

РІА "Новости"