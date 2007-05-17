”ГАЗ” показав оновлену ”Волгу” (фото)

"Група ГАЗ" провела презентацію оновленої версії автомобіля ГАЗ-31105 "Волга", над якою російські фахівці працювали разом з двома німецькими компаніями два з половиною роки. На модернізацію машини та постановку її на конвейєр "ГАЗ" витратив близько 27 мільйонів євро.

Нова "Волга" відрізняється низкою змін у салоні - з`явилася нова панель приладів з блакитними шкалами, інша система освітлення салону, а також нова обивка дверей, стелі і задніх стійок. Рульова колонка тепер регулюється і за вильотом і за кутом нахилу, а саме рульове колесо одержало кнопки управління магнітолою. Аудіосистема тут, до речі, теж нова, марки Blaupunkt, на яку поширюється заводська гарантія.

Серед інших нових "дрібничок" - герметичні дефлектори системи вентиляції, на стелі поручні для пасажирів, нові протисонячні козирки та підстаканники, що висуваються з центральної консолі.

Зовні впізнати оновлену "Волгу" можна буде за новою гратчаткою радіатора з хромованим опорядженням і модернізованими задніми ліхтарями.

Виробництво почнеться 18 травня, а в продажу такі автомобілі з`являться з 1 червня. Після модернізації вартість машини зросла приблизно на 32 тисячі російських рублів, і тепер становить 256-350 тисяч, залежно від комплектації.

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