Інтернет-адреси не латиницею можуть з`явитися у 2008 році

На 29-ій конференції Організації з присвоєння імен і адрес в Інтернет (ICANN), яка відкрилася напередодні в столиці Пуерто-Ріко буде розглянуто питання використання символів відмінних від латинського алфавіту в назвах доменів верхнього рівня, повідомляє РБК з посиланням на АР.

Намір ICANN максимально оптимізувати процес створення, затвердження і відкриття нових доменів загального користування був озвучений в травні ц.р. Тим часом роботи з оптимізації процесу створення нових імен вже тривають з грудня 2005р. ICANN обіцяє закінчити технічні роботи з підтримки "національних" доменних зон з символами національних алфавітів до кінця 2007р.

Якщо публічні обговорення питання з ухвалення нової процедури введення доменів верхнього рівня пройдуть успішно і в результаті ICANN виробить оптимальну схему, Інтернет зможе одержати нові домени верхнього рівня вже в червні-серпні 2008р.

На даний час в світі налічується 120 млн. доменних імен, 80 млн. з яких зареєстровано в доменах загального користування. Найбільшою популярністю користується доменна зона COM: тільки у одній цій зоні налічується понад 62 млн. імен.

Відзначимо, що на адресу ICANN не раз лунала критика за те, що вона вводила нові домени поволі і без чітких правил. При цьому інтернет-громадськість не бажає появи дуже великого числа доменів верхнього рівня, особливо цього побоюються правовласники товарних знаків через хвилю кіберсквоттерства, яка відбувається при відкритті кожної нової доменної зони .

ICANN є некомерційною організацією, яка займається приприсвоєнням адрес в Інтернет і підтримує базу імен доменів першого рівня.