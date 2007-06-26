Ракетна зброя залишається гарантом суверенітету і безпеки Росії

Росії час переходити від дослідних зразків ракетної техніки до її серійного виробництва. Як повідомив перший віце-прем`єр уряду РФ Сергій Іванов на виїзному засіданні військово-промислової комісії при уряді РФ у Воткинську, значення ракетного озброєння для обороноздатності і безпеки Росії переоцінити неможливо. "Воно було і залишається основним гарантом суверенітету і нашої безпеки. Нині, по суті, ми переходимо на новий відповідальний етап - переозброєння як усіх стратегічних ядерних сил, так і оперативно-тактичних комплексів", - сказав віце-прем`єр, пояснивши, що йдеться про ракетні комплекси "Тополь-М" та "Іскандер-м". За словами С.Іванова, це дасть змогу державі і Міністерству оборони гнучко планувати різні сценарії збройних конфліктів і застосування різних видів озброєння. "Йдеться не про дослідні зразки, а про серійне виробництво ракетної техніки", - зазначив С.Іванов.

Проте, за словами віце-прем`єра, в ракетній галузі залишається ряд проблем, серед яких технічне переозброєння підприємств, а також брак виробництва комплектувальних, - спецхімії і спецматеріалів. Для вирішення цих проблем необхідна скоординована робота федеральних органів, виконавчої влади і підприємств-виготовників.

Засідання військово-промислової комісії, на якому обговорюються проблеми і перспективи розвитку ракетної галузі, пройшло в закритому режимі на території ФГУП "Воткинський завод".

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