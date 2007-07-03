Новий джип англійської армії призначений для Іраку й Афганістану (фото)

Міністерство оборони Великобританії замовило партію патрульних автомобілів підвищеної прохідності для груп швидкого реагування в Іраку й Афганістані, повідомляє Defense Aerospace.

Машина з колісною формулою 4х4, позначена індексом MWMIK, може перевозити групу з чотирьох солдатів. Вага машини становить чотири тонни, максимальна швидкість на шосе - близько 130 кілометрів на годину. Зверху на автомобілі може бути встановлений великокаліберний кулемет, автоматичний гранатомет або інше озброєння схожих габаритів. За свій зовнішній вигляд MWMIK вже одержав прізвисько "Дефендер" на стероїдах".

Виробництво автомобіля, розробленого фірмою Supacat, здійснюватиметься на заводі компанії Devonport Management Ltd (DML) в Плімуте. Починаючи з 2008 року британські збройні сили одержать 130 машин цього типу.

Лента.ру