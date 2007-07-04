Євросоюз розсварився з Інтернет-провайдерами через бомби
Законопроект представив Фраттіні
|Франко ФРАТТІНІ
Не "можна давати людям можливість вільно пояснювати іншим, як виготовити бомбу - це не має нічого спільного з свободою самовираження", - цитує в середу Фраттіні газета The Times. Приводами для появи документа стали, зокрема, невдалі червневі теракти у Великобританії і загибель іспанських туристів у Йемені.
За словами авторів законопроекту, у разі відмови заблокувати доступ до сайтів з терористичними інструкціями переслідування загрожує і інтернет-провайдерам. Навіть якщо сайт розташований за межами Євросоюзу, "місцеві провайдери можуть вирішити, проглядання яких сайтів допустиме", - вважають чиновники.
Натомість, Асоціація інтернет-провайдерів заявила про наміри боротися з будь-якими спробами покласти кримінальну відповідальність за зміст сайтів на її членів. Як стверджує представник організації, "провайдер не є видавцем і не має редакторського контролю над змістом серверів, розміщеним третьою стороною".