Євросоюз розсварився з Інтернет-провайдерами через бомби

Публікація в інтернеті інструкцій з виготовлення вибухівки стане дією, що підлягає кримінальному покаранюю, згідно нового антитерористичного законопроекту, який представив на розгляд європейських країн комісар Євросоюзу з питань юстиції Франко Фраттіні.

Не "можна давати людям можливість вільно пояснювати іншим, як виготовити бомбу - це не має нічого спільного з свободою самовираження", - цитує в середу Фраттіні газета The Times. Приводами для появи документа стали, зокрема, невдалі червневі теракти у Великобританії і загибель іспанських туристів у Йемені.

За словами авторів законопроекту, у разі відмови заблокувати доступ до сайтів з терористичними інструкціями переслідування загрожує і інтернет-провайдерам. Навіть якщо сайт розташований за межами Євросоюзу, "місцеві провайдери можуть вирішити, проглядання яких сайтів допустиме", - вважають чиновники.

Натомість, Асоціація інтернет-провайдерів заявила про наміри боротися з будь-якими спробами покласти кримінальну відповідальність за зміст сайтів на її членів. Як стверджує представник організації, "провайдер не є видавцем і не має редакторського контролю над змістом серверів, розміщеним третьою стороною".

Лента.ру