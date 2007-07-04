Mitsubishi випускатиме дві турбо-версії Lancer`а (фото)

Компанія Mitsubishi Motors планує випускати одразу дві турбо-версії моделі Lancer. Про одну з них все вже відомо - це буде новий Lancer Evolution 10-го покоління, який одержить повністю новий алюмінієвий дволітровий турбодвигун потужністю 295 кінських сил і просунуту систему повного приводу Super All Wheel Control (S-AWC3) з активним центральним і заднім диференціалом.

Проте крім цієї модифікації Mitsubishi готує ще одну - "простішу", яка буде представлена на початку майбутнього року. Цей автомобіль одержить назву Lancer Ralliart і 240-сильну версію дволітрового турбомотора. Чи буде ця модель комплектуватися системою повного приводу - наразі не відомо. Зате відомо, що основним ринком збуту Mitsubishi Lancer Ralliart стане Північна Америка.

Нагадаймо, що поки що новий Lancer продається лише з атмосферними моторами об`ємом 1,5- і 2,0-літри. У Росії такий автомобіль коштує 17,99 тисячі доларів за версію з 1,5-літровим мотором, а найдорожчі седани з дволітровим силовим агрегатом, варіатором і спортивним обважуванням – 24,3 тисячі доларів.

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