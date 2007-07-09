Індія закінчує випробування власного основного танка (фото)

Індійська армія придбає танки "Арджюн" після завершення їх випробувань у вересні 2007 року, повідомляє Defense Aerospace.

Таке рішення було ухвалене міністром оборони Індії Куреаном Ентоні після успішної демонстрації ходових якостей і прохідності нового індійського танка на випробувальному полігоні. Міністр заявив, що армія має намір придбати всі 14 машин дослідної партії.

Роботи над власним основним бойовим танком розпочалися в Індії в 1970-х роках. Перспективна машина була названа ім`ям "Арджюн" на честь героя індійського національного епосу. У 2000 році почалися випробування нового танка. Нині індійська армія планує придбати понад 120 машин цього типу.

За конструкцією "Арджюн" нагадує основні бойові танки Заходу, відрізняючись великими розмірами і масою. Як основне озброєння 59-тонна машина використовує 120-міліметрову нарізну гармату британської розробки, аналогічну до тієї, що встановлюється на танках типу "Челленджер".

Лента.ру