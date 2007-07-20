Вітренко не змогла насолити американським військовим

Сьогодні в Одесі відбулася церемонія закриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2007».

Як передає кореспондент УНІАН, військовослужбовці держав-учасниць виконали всі поставлені завдання, 197 операцій на суші й на морі пройшли на високому професійному рівні.

Таку оцінку «Сі Бриз-2007» оприлюднив директор навчань, командор Чіп УОЛТЕР, додавши, що «ще два дні військовим необхідно для згортання сил, що брали участь у «Сі Бриз-2007».

Командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ повідомив, що «цього року вперше відпрацьовувалися завдання для авіації, в яких брали участь літаки Б-12. Їх завданням було виявлення в Чорному морі підводних човнів».

За словами заступника голови Одеської облдержадміністрації Миколи СЕРДЮКА, указ Президента України про проведення міжнародних навчань успішно виконано. Говорячи про спроби окремих сил напружити обстановку навколо «Сі Бриз-2007», М.СЕРДЮК зазначив, що «акції протесту не порушили хід навчань».

Під кінець церемонії закриття навчань «Сі Бриз-2007», що відбулася в Будинку офіцерів Південного оперативного командування, до будівлі підішли півтора десятка представників організацій «Единое Отечество», ПСПУ і «Прорив».

Як повідомляв УНІАН, українсько-американські тактичні навчання військово-морських сил із запрошенням представників інших країн "Сі Бриз-2007" почалися 9 липня й проходили на території Одеської та Миколаївської областей.

До навчань були залучені 22 військові кораблі й понад 2,5 тис. військовослужбовців і спостерігачів із 13 країн.