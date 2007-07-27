Ні Київстар, ні МТС не матимуть ”прямих” номерів, поки не збудують власних мереж

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму засіданні відмовила операторам мобільного зв`язку "МТС-Україна" та "Київстар" у використанні послуг фіксованого зв`язку без будівництва власних мереж фіксованого зв`язку.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар голови НКРЗ Андрій БОБРОВИЦЬКИЙ.

За його даними, оператори мобільного зв`язку просили дозволу надавати послугу дзвінків на номери фіксованої мережі (т.з. "прямі номери") з подальшою переадресацією дзвінків на мобільні номери.

А.БОБРОВИЦЬКИЙ зазначив, що НКРЗ діяла в рамках законодавства, яким передбачено надання послуг фіксованого зв`язку тільки при використанні кінцевого устаткування для фіксованого зв`язку - звичайних телефонів, і за наявності в операторів власної мережі фіксованого зв`язку.

Довідка УНІАН. Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) своїм рішенням №314 від 06.07.2006 р. заборонила використання прямих номерів операторами мобільного зв`язку з 1 січня 2007 року, проте потім рішенням №501 від 15.12.2006 р. подовжила термін використання прямих номерів цими операторами до 1 вересня 2007 року.

У квітні-травні 2007 року компанія «Укртелеком» намагалася самостійно припинити надання дзвінків на деякі діапазони прямих номерів мереж мобільних операторів («МТС-Україна» і "Київстар").