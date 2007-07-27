BMW показала перші фото найдовшого Mini

Компанія BMW поширила перші офіційні фотографії і деяку інформацію про нову модель Mini, яка одержала назву Clubman і є подовженою версією звичайного Mini. Головна відмінність новинки від інших машин цієї британської марки в тому, що автомобіль має три бічні двері – одна зліва, дві справа.

Задню зроблено розпашною, вона складається з двох вертикальних секцій.

Mini Clubman буде комплектуватися 1,6-літровою бензиновою "четвіркою" потужністю 120 кінських сил, а також 175-сильною турбованою версією цього ж двигуна, який встановлюватиметься на Clubman S. Крім того, автомобіль одержить і 1,6-літровий турбодизель потужністю 110 кінських сил (240 Нм).

Всі мотори працюватимуть в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з шестишвидкісним "автоматом". Динамічні характеристики таких Mini поки не повідомляються.

Прем`єра Mini Clubman відбудеться восени цього року на моторшоу у Франкфурті. Очікується, що ціни на цю машину будуть оголошені тільки наступного року. У продаж новинка надійде також у 2008-му.

Автолента.ру