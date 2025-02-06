Є кілька версій того, навіщо Китай зводить цю будівлю.

На південному заході Китаю у скелястій місцевості зводять величезну Х-подібний обʼєкт. Він знаходиться в місті Міньян, і його можна побачити на супутникових знімках, пише CNN.

На думку аналітиків, ця будівля – величезний дослідницький центр ядерного синтезу. Роботи з його будівництва можуть бути ознакою того, що Китай робить крок вперед у прагненні використати це футуристичне джерело для отримання чистої енергії. Але це також може означати, що Пекін посилює розробку ядерної зброї.

Ще у 2020 році та ділянка виглядала як "клаптик бруду", але після скасування карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, будівництво прискорилося. У контрактних документах, отриманих Декером Евелетом, аналітиком американської дослідницької організації CNA Corporation, проєкт описується як об'єкт "лазерного синтезу".

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Якщо обʼєкт дійсно є лазерним, йдеться про унікальний спосіб вивчення матеріалів в екстремальних умовах. Він дозволить вченим створювати "тиск, який зазвичай спостерігається в центрі зірок або в ядерній зброї", заявив науковий співробітник Центру досліджень інерційного термоядерного синтезу в Імперському коледжі Лондона Брайан Аппельбі.

За словами Декера Евелета, чотири гігантські "крила", показані на супутниковому знімку, є "відсіками", які зможуть стріляти лазерами у високу центральну вежу, де знаходиться камера-мішень, що містить ізотопи водню. Лазерна енергія сплавляє водень разом, створюючи сплеск енергії в процесі, який називається запалюванням.

"Ядерний синтез пропонує спокусливу перспективу отримання великої кількості чистої енергії без довготривалої проблеми радіоактивних відходів ядерного поділу – сучасної світової технології ядерної енергетики. Країни і компанії по всьому світу змагаються за її освоєння", – акцентують автори матеріалу.

Евелет прогнозує, що китайський дослідницький центр в Міньяні буде приблизно на 50% більшим за американський NIF і, після завершення будівництва, ймовірно, стане найбільшим об'єктом такого роду в світі.

Більший лазер дозволяє створювати вищий тиск і стискати більше матеріалу, що потенційно збільшить енергію, отриману в результаті експериментів з ядерного синтезу. Проте досягнення успішного експерименту з термоядерного синтезу є надзвичайно складним завданням навіть з дуже великим лазером, додав Брайан Аппельбі.

Та окрім цього, новий об'єкт також дає Китаю можливість досліджувати ядерну зброю. Лазери можуть спрямовувати потужне випромінювання на різні матеріали, щоб імітувати умови в перші кілька мікросекунд після ядерного вибуху.

За словами Евелета, позитивне значення цього об'єкту полягає в тому, що він дає впевненість у тому, що Китай не планує жодних вибухових ядерних випробувань. Але це також може дозволити їм розробляти більш складні проекти, в тому числі меншу ядерну зброю.

Деякі експерти вважають, що об'єкт у Міньяні може виявитися іншим типом термоядерного комплексу, гібридом синтезу і поділу.

"Якщо це виявиться правдою, це викликає особливу тривогу. Це буде китайська технологія і ймовірно, більш потужна, ніж будь-що подібне в західних країнах", – сказав виконавчий директор Асоціації термоядерної промисловості Ендрю Голланд.

Інші розробки Китаю

Китай створив літаючого робота, який буде шукати воду на південному полюсі Місяця. Місія почнеться у 2026 році, і стане важливим кроком у досягненні амбітної мети Китаю з висадки людей на Місяць до 2030 року.

Крім того, як писав ресурс Live Science, Китай хоче збудувати в космосі гігантську сонячну електростанцію завширшки 1 кілометр, яка безперервно передаватиме енергію назад на Землю за допомогою мікрохвиль.

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