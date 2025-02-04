Такий робот буде оснащений паливними баками та рушіями для здійснення польотів.

Китай використає літаючий робот, аби шукати воду на південному полюсі Місяця. За даними South China Morning Post (SCMP), китайська місія "Чан'е-7" у наступному році буде мати "розумний роботизований літаючий детектор" для дослідження південного полюса Місяця, пише Interesting Engineering.

Такий робот повинен буде перевірити наявність та розташування водяного льоду у постійно затінених кратерах. Зазначається, що така місія почнеться у 2026 році. Таке дослідження є важливим кроком у досягненні мети Китаю, а саме висадки людей на Місяць до 2030 року.

Основною метою цього робота буде пошук та аналіз водяного льоду у постійно затінених кратерах південного полюса Місяця, адже це важливо для майбутніх місячних поселень, оскільки воду можна використовувати для питання, виробництва кисню та ракетного палива.

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"Місія "Чан'е-7" досліджуватиме цей регіон за допомогою орбітального апарату, посадкового модуля, місяцеходу та літаючого детектора. Ці дослідники працюватимуть разом, щоб провести найповніше дослідження регіону", - підкреслили у матеріалі.

Учасники місії називають цей детектор "надзвичайно розумним", адже він спроєктований для різних рухів, включаючи лазіння, повзання, стрибки та політ на ракетній тязі.

"Ракетна силова установка літаючого детектора дозволяє йому функціонувати у вакуумі Місяця. Він буде оснащений паливними баками та рушіями для здійснення польотів. Ці особливості дають роботу можливість швидко злітати і приземлятися в різних складних місячних локаціях", - додали у виданні.

Крім того, конструкція шестиногого літаючого апарата забезпечить безпечні посадки на крутих схилах. За даними SCMP, робот також може планувати траєкторії своїх ніг та спільний рух для навігації на Місяці.

"Традиційні місяцеходи обмежені своїми колесами і обмежені невеликим радіусом навколо місця посадки. Літаючий детектор, однак, може стрибати на десятки кілометрів, досліджуючи глибокі кратери і затінені регіони, недоступні для його колісних аналогів", - підкреслили в Interesting Engineering.

Зазначається, що після цієї місії Китай має намір запустити "Чан'е-8" у 2028 році. Якщо ці місії будуть успішними, то країна запустить вже пілотовані подорожі до 2030 року.

Дослідження Місяця - останні новини

Як писав УНІАН, у NASA створили робота, який може викопати 10 тонн місячного ґрунту за день. Йдеться про робот-екскаватор IPEx, який може виконувати функції бульдозера і самоскида.

Водночас у Європі представили мініядерну систему для місяцеходів для місій в екстремальних умовах. Таку розробку проводять в межах проєкту PULSAR, у якому беруть участь провідні організації ЄС.

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