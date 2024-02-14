Природоохоронці в захваті, побачивши на камеру опосума, оскільки це означає, що їхні зусилля щодо реінтродукції цієї тварини були успішними.

На півночі Західної Австралії маленька сумчаста тварина, яка вважалася вимерлою, була помічена на камері спостереження за дикою природою.

Кістохвостий опосум був спійманий на камеру з датчиком руху в районі, де його не бачили вже більше 100 років, пише Newsweek.

"Для людей в інших частинах Австралії це не актуально, тому що ці тварини їдять чужі троянди в садах, але в цій частині Австралії вони вже давно вимерли на регіональному рівні. Так що це було дуже захоплююче видовище", - поділилася еколог Мішель Холл.

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Природоохоронці в захваті, побачивши на камеру опосума, оскільки це означає, що їхні зусилля щодо реінтродукції цієї тварини були успішними.

Що таке кістохвості опосуми

Кістохвості опосуми - це нічні сумчасті, що мешкають в Австралії, вони за розміром, як домашні кішки. Їх забарвлення може варіюватися за кольором від сріблясто-сірого до темно-коричневого, що дозволяє їм легко зливатися з лісами і міськими районами, в яких вони мешкають.

Вони зазвичай зустрічаються на сході і південному сході Австралії, але їх кількість на заході і в інших регіонах скорочується.

Опосуми знаходяться під загрозою зникнення в багатьох районах Австралії через фрагментацію та втрату середовища проживання.

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