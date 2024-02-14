На півночі Західної Австралії маленька сумчаста тварина, яка вважалася вимерлою, була помічена на камері спостереження за дикою природою.
Кістохвостий опосум був спійманий на камеру з датчиком руху в районі, де його не бачили вже більше 100 років, пише Newsweek.
"Для людей в інших частинах Австралії це не актуально, тому що ці тварини їдять чужі троянди в садах, але в цій частині Австралії вони вже давно вимерли на регіональному рівні. Так що це було дуже захоплююче видовище", - поділилася еколог Мішель Холл.
Природоохоронці в захваті, побачивши на камеру опосума, оскільки це означає, що їхні зусилля щодо реінтродукції цієї тварини були успішними.
Що таке кістохвості опосуми
Кістохвості опосуми - це нічні сумчасті, що мешкають в Австралії, вони за розміром, як домашні кішки. Їх забарвлення може варіюватися за кольором від сріблясто-сірого до темно-коричневого, що дозволяє їм легко зливатися з лісами і міськими районами, в яких вони мешкають.
Вони зазвичай зустрічаються на сході і південному сході Австралії, але їх кількість на заході і в інших регіонах скорочується.
Опосуми знаходяться під загрозою зникнення в багатьох районах Австралії через фрагментацію та втрату середовища проживання.