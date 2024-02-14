В Австралії відродилася вимерла тварина / фото earthsblackbox

На півночі Західної Австралії маленька сумчаста тварина, яка вважалася вимерлою, була помічена на камері спостереження за дикою природою.

Кістохвостий опосум був спійманий на камеру з датчиком руху в районі, де його не бачили вже більше 100 років, пише Newsweek.

"Для людей в інших частинах Австралії це не актуально, тому що ці тварини їдять чужі троянди в садах, але в цій частині Австралії вони вже давно вимерли на регіональному рівні. Так що це було дуже захоплююче видовище", - поділилася еколог Мішель Холл.

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Природоохоронці в захваті, побачивши на камеру опосума, оскільки це означає, що їхні зусилля щодо реінтродукції цієї тварини були успішними.

Що таке кістохвості опосуми

Кістохвості опосуми - це нічні сумчасті, що мешкають в Австралії, вони за розміром, як домашні кішки. Їх забарвлення може варіюватися за кольором від сріблясто-сірого до темно-коричневого, що дозволяє їм легко зливатися з лісами і міськими районами, в яких вони мешкають.

Вони зазвичай зустрічаються на сході і південному сході Австралії, але їх кількість на заході і в інших регіонах скорочується. 

Опосуми знаходяться під загрозою зникнення в багатьох районах Австралії через фрагментацію та втрату середовища проживання.

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