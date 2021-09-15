На фінансування проекту вже зібрали 15 мільйонів доларів.

Американські вчені збираються відродити давно вимерлих шерстистих мамонтів і поселити їх в природному середовищі існування.

Про це повідомляє CNN.

Група генетиків на чолі з Джорджем Черчем з Гарвардської медичної школи навіть зібрали 15 млн доларів інвестицій для реалізації свого амбітного проекту.

"Наша мета - отримати перший виводок в найближчі чотирьох-шести років", - говорить підприємець Бен Ламм, разом з яким Черч заснував стартап Colossal для "воскресіння" мамонта.

Читайте такожНа Мадагаскарі перевідкрили вид хамелеонів, який вважався вимерлим сто роківОднак клонувати мамонта технічно неможливо - ДНК, яку дістали з виявлених решток цих тварин, занадто пошкоджена. Тому генні інженери створять гібрид мамонта і індійського слона, який ззовні не відрізняється від вимерлої істоти.

Джордж Черч відомий як творець свиней, органи яких сумісні з людськими. Для відтворення популяції мамонтів він планує використовувати ту саму технологію - CRISPR/Cas9.

"Чесно кажучи, до 2021 року це був свого роду другорядний проект, але тепер ми дійсно можемо це зробити. Це все змінить", - вважає вчений.

Під час своїх досліджень він і його команда вивчили геноми 23 живих і вимерлих видів слонів і мамонтів. Вченим планують внести близько 50 змін в геном індійського слона, аби отриманий гібрид зміг вижити в Арктиці.

Після цього запліднену яйцеклітину помістять в штучну матку, де вона буде визрівати близько 22 місяці. Але оскільки на сьогодні ця технологія далека від досконалості, не виключено використання живих слонів для виношування майбутніх мамонтів.

Нагадаємо, минулого року палеогенетики розшифрували ДНК древніх людей, які жили 8 тисяч років тому.

Автор: Станіслав Кожемякін