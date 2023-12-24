Перший знайдений скелет знаходився частково під скелею: верхня частина його знаходилася всередині печери, а ноги стирчали назовні.

Група археологів, яка веде розкопки біля стародавнього міста-фортеці Тулум, виявила запечатану печеру, заповнену останками людей і тварин, вік яких може бути більше 1000 років.

Команда виявила велику скелю, що закриває вхід в печеру на півострові Юкатан в Мексиці, пише New York Post. Згідно з прес-релізом Національного інституту антропології та історії, після того, як науковці прибрали камінь, то знайшли всередині останки восьми осіб.

Перший знайдений скелет знаходився частково під скелею: верхня частина його знаходилася всередині печери, а ноги стирчали назовні. Останки, включаючи кістки та черепи, знайдені у двох невеликих камерах, все ще добре збереглися, оскільки навколишнє середовище всередині печери сприяло збереженню їх цілими.

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Поряд з людськими кістками археологи також знайшли залишки тварин, включаючи собак, оленів, опосумів, броненосців, жаб, морських черепах та акул.

Археологи допустили, що люди і тварини були поховані разом під час похоронних церемоній до того, як європейці прибули в Америку.

20-дюймова печера, погано освітлена і дуже вузька, також була повна комах та керамічних фрагментів, що датуються, ймовірно, між 1200 і 1550 роками. Вчені також вказали, що над в ходом в печеру був знайдений равлик, який майя вважали прикрасою.

Інші новини про цивілізацію майя

Древні королі майя, можливо, підказали сучасним людям, як впоратися з водною кризою. Дослідження встановило, що стародавні люди використовували водні рослини і квіти для фільтрації і очищення води у водоймах, з яких вони брали воду для своїх потреб, пише Newsweek. При цьому, вчені відзначили, що сучасним людям є чому повчитися у майя в боротьбі з посухою, яка стала занадто поширеною в різних частинах Землі.

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