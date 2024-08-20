Вчені, використовуючи передову рентгенівську техніку, змогли підтвердити деталі про плащаницю, які раніше існували тільки в теорії.

Вчені, які досліджували тканину, в яку був загорнутий Ісус Христос після розп'яття, оголосили про великий прорив, який підтверджує деякі давні теорії про цей предмет.

Туринська плащаниця, також відома як Священна плащаниця, була в центрі багатовікових суперечок, і релігійні діячі довгий час вважали, що сина Божого було загорнуто в цей матеріал після страти. Хоча Католицька церква не підтверджує і не відкидає її автентичність, вона зберігається в Капелі делла Сакра Сіндоне, католицькій каплиці в Турині, пише Mirror.

Майже 700 років по тому після того, як її вперше виставили в 1350-х роках, плащаницю, на якій видніється зображення чоловіка, якого люди вважають самим Христом, уперше конкретно датували вчені. Італійські дослідники, які використовують нову рентгенівську техніку, визначили, що тканину було виготовлено в той час, коли жив Ісус.

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Дослідники з італійського Інституту кристалографії Національної дослідницької ради виявили, що плащаниці, ймовірно, близько 2000 років. "Профілі даних повністю сумісні з аналогічними вимірами, отриманими на зразку льону, датування якого, згідно з історичними записами, становить 55-74 років н.е., знайденому в Масаді, Ізраїль", - ідеться в коментарі вчених.

Туринська плащаниця

Плащаниця вперше згадується в Біблії в уривку з Євангелія від Матвія 27:59-60, де йдеться про "нове лляне полотно", у яке був загорнутий Ісус після розп'яття.

В уривку йдеться: "І взяв Йосип тіло, і обгорнув його новим лляним полотном, і поклав тіло Ісуса в нову гробницю, яку викопав у скельній стіні. Потім він закрив гробницю, приваливши дуже великий камінь, щоб закрити вхід. Зробивши це, він пішов".

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