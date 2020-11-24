Британський археолог Кен Дарк розкопав житло під руїнами монастиря.
Професор припускає, що це може бути будинок, в якому провів своє дитинство Ісус Христос, повідомляє Daily Mail.
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Житло з каменю було частково вирубано у вапняковому схилі пагорба досвідченим майстром - ймовірно, Йосипом, батьком Ісуса, говорить вчений.
Ченці, орден яких володів зазначеним вище монастирем, вели розкопки до 1930-х років, вважаючи, що це був будинок дитинства Ісуса, грунтуючись на затвердженні відомого біблеїста Віктора Герена в 1888 році, але так і не знайшли ніяких доказів.
У період з 1936 по 1964 рік на цьому місці проводилися додаткові розкопки священиком-єзуїтом, після чого про нього «майже забули вчені», поки професор Дарк не почав новий проект у 2006 році.
У 2015 році Кен Дарк опублікував статтю, засновану на початкових результатах, припускаючи, що це будинок Марії та Йосипа.
Подальший аналіз підтвердив, що знайдене житло відноситься до I століття, підтверджуючи припущення, що колись це дійсно був будинок Ісуса.
Споруда мала підлогу зі спресованої крейди, була також виявлена кераміка і фрагменти судин з вапняку.
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