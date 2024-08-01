Учені розповіли, чому вони забарвилися в такий колір.

В одному з чумних поховань у Нюрнберзі археологи знайшли тисячі зелених скелетів.

Вони були знайдені під час будівельних робіт. Археологиня Мелані Лангбайн та її команда прогнозували, що загалом скелетів близько тисячі, однак до кінця розкопок на глибині півтора метра було знайдено 2 тис. останків, пише Bild.

Археологи припустили, що людей ховали тут під час епідемії чуми 1632-1633 років. Таким чином, воно стало найбільшим чумним кладовищем, яке виявили в Німеччині.

Відео дня

Науковці розповіли, що рештки стали зеленими через мідну фабрику, яка в XIX столітті викидала відходи в землю. Оксиди металів із відходів просочувалися в ґрунт разом із дощовою водою і забарвлювали кістки в зелений колір.

"Ми були здивовані, коли побачили такий колір. Досі ми бачили таке тільки з кістками тварин", - прокоментувала Лангбайн. Вона додала, що поки що не зрозуміло, що зроблять зі знахідкою.

"Ми вже думали про те, щоб передати останки музеям, але це складне питання. За останні 20 років багато чого змінилося. Раніше люди показували скелети, а сьогодні існують етичні проблеми",- пояснила вона.

Тим часом, для науки ці скелети важливіші, ніж для музеїв. Проаналізувавши зразки кісток, науковці зможуть визначити хвороби та недоїдання серед людей, які жили у вказаний період.

Інші новини про знахідки археологів

Ізраїльські дослідники виявили найбільш ранню тканину, забарвлену дубовими щитівками - хробаком, відомим у Біблії як "Толаат Хашані" або червоним хробаком.

А перед цим учені знайшли залишки римської сандалі віком 2000 років біля стародавнього військового форту в Баварії.

Вас також можуть зацікавити новини: