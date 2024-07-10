Сади з видом на річку Тибр в Італії колись належали сумнозвісному римському імператору.

Будівельники в Італії виявили 2000-річний сад, який колись належав римському імператору. Про це повідомляє livescience.

Травертинові стіни саду виходять на береги Тибру - річки, яка протікає через Рим на сході від Ватикану. Згідно із заявою Міністерства культури Італії, руїни виявили під час будівництва нового шляхопроводу на площі Пьяцца Піа.

Розбираючи уламки, археологи виявили свинцеву водопровідну трубу з таким написом: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Дослідники визначили, що гравюра належить Гаю Цезарю Августу Германіку, більш відомому як Калігула.

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Судячи з напису, дослідники вважають, що сад належав сумнозвісному римському імператору. Калігула був відомий не тільки як тиранічний і безжалісний лідер, а й як садист, який принизив свій сенат. Калігула зійшов на трон 37 року нашої ери, а 41 року преторіанська гвардія - чиновники, які мали його захищати, - вбила імператора.

Археологи стверджують, що знахідка важлива, тому що площа Піа розташована в тому самому районі, що і сад Агрипини Старшої, яка була матір'ю Калігули.

Крім труби, археологи знайшли кераміку римської епохи і теракотові фігури міфологічних сцен, які прикрашали дахи будинків.

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Нагадаємо, раніше в Англії викопали загадковий 12-гранник часів Стародавнього Риму.

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