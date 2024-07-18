Археологи виявили перші фізичні докази існування "давно втраченої" християнської громади на Близькому Сході.
Вони розкопали палац, що належав єпископу середини VIII століття і був прикрашений хрестами та християнськими символами, пише Dailymail. Команда виявила скляний посуд, який використовували для пиття вина (пити вино перестали після прийняття ісламу), а також текстильні вироби, які могли використовуватися під час релігійних ритуалів.
Церква Сходу, також звана несторіанською церквою, діяла в цьому районі, доки іслам не поширився на початку 7 століття, що змусило багатьох людей покинути цей район.
Ці знахідки є важливими, оскільки вперше археологи виявили свідоцтва існування християнських громад у Бахрейні. Будівля була виявлена під цвинтарем у Самахіджі.
Радіовуглецевий аналіз показав, що люди заселили цю споруду 2000 років тому, і вона являє собою одну з найбільш ранніх християнських будівель у регіоні Перської затоки. У палаці єпископа збереглося вісім недоторканих кімнат, включно з кухнею з кількома камінами, їдальнею, можливо, кабінетом і трьома вітальнями.
"Результати [відкриття] значні, оскільки ми мали документальні свідчення про християнську громаду в Бахрейні, але не мали жодних матеріальних підтверджень цього доти, доки ця будівля не була розкопана", - прокоментував дослідник і професор Ексетерського університету Тім Інсолл.
Християнську приналежність підтвердили три гіпсові хрести, знайдені всередині будівлі: два використовували для прикраси будівлі, а один носили із собою або зберігали як особистий сувенір.
На штукатурці також були надряпані графіті із зображенням Чі-Ро, перших двох літер грецького слова "Христос", і риби, які були ранньохристиянськими символами.
Ґрунтуючись на артефактах, знайдених на цьому місці, археологи дійшли висновку, що члени християнської громади мали "гарний рівень життя", а знахідки намиста з сердоліку, напівдорогоцінного каміння та керамічних черепків, які походять з Індії, дають змогу припустити, що дві країни вели торгівлю між собою.
Будівля в Самахіджі "є першим речовим свідченням існування несторіанської церкви в Бахрейні і дає уявлення про те, як люди жили, працювали і поклонялися", - сказав Інсолл.
Сьогодні регіон Перської затоки здебільшого ісламський, але до "початку широкомасштабного навернення до ісламу" в 610 р. до н. е. церква Сходу процвітала.
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