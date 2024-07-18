Ці знахідки важливі, оскільки вперше археологи виявили свідчення існування християнських громад на Ближньому Сході.

Археологи виявили перші фізичні докази існування "давно втраченої" християнської громади на Близькому Сході.

Вони розкопали палац, що належав єпископу середини VIII століття і був прикрашений хрестами та християнськими символами, пише Dailymail. Команда виявила скляний посуд, який використовували для пиття вина (пити вино перестали після прийняття ісламу), а також текстильні вироби, які могли використовуватися під час релігійних ритуалів.

Церква Сходу, також звана несторіанською церквою, діяла в цьому районі, доки іслам не поширився на початку 7 століття, що змусило багатьох людей покинути цей район.

Відео дня

Ці знахідки є важливими, оскільки вперше археологи виявили свідоцтва існування християнських громад у Бахрейні. Будівля була виявлена під цвинтарем у Самахіджі.

Радіовуглецевий аналіз показав, що люди заселили цю споруду 2000 років тому, і вона являє собою одну з найбільш ранніх християнських будівель у регіоні Перської затоки. У палаці єпископа збереглося вісім недоторканих кімнат, включно з кухнею з кількома камінами, їдальнею, можливо, кабінетом і трьома вітальнями.

"Результати [відкриття] значні, оскільки ми мали документальні свідчення про християнську громаду в Бахрейні, але не мали жодних матеріальних підтверджень цього доти, доки ця будівля не була розкопана", - прокоментував дослідник і професор Ексетерського університету Тім Інсолл.

Християнську приналежність підтвердили три гіпсові хрести, знайдені всередині будівлі: два використовували для прикраси будівлі, а один носили із собою або зберігали як особистий сувенір.

На штукатурці також були надряпані графіті із зображенням Чі-Ро, перших двох літер грецького слова "Христос", і риби, які були ранньохристиянськими символами.

Ґрунтуючись на артефактах, знайдених на цьому місці, археологи дійшли висновку, що члени християнської громади мали "гарний рівень життя", а знахідки намиста з сердоліку, напівдорогоцінного каміння та керамічних черепків, які походять з Індії, дають змогу припустити, що дві країни вели торгівлю між собою.

Будівля в Самахіджі "є першим речовим свідченням існування несторіанської церкви в Бахрейні і дає уявлення про те, як люди жили, працювали і поклонялися", - сказав Інсолл.

Сьогодні регіон Перської затоки здебільшого ісламський, але до "початку широкомасштабного навернення до ісламу" в 610 р. до н. е. церква Сходу процвітала.

Найзахопливіша археологічна знахідка 2023 року

За версією National Geographic перше місце серед найзахопливіших археологічних відкриттів посіли прекрасно збережені 1900-літні римські мечі, імовірно, заховані повстанцями Бар-Кохби в одній із печер біля Мертвого моря.

Мечі були знайдені в тріщині печери недалеко від національного парку Ейн-Геді. Мечі, імовірно, були захоплені під час повстання Бар-Кохби іудейськими повстанцями, а потім заховані в ущелині скелі.

Вас також можуть зацікавити новини: