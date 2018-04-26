Помер відомий український актор: знявся у "Дні народження Буржуя", "Слузі народу" і "Сватах"

Треповський пішов з життя 25 квітня.

Помер народний артист України, відомий театральний, кіно- і телеактор Олег Треповський.

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З 1992 року він працював у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, знявся в десятках фільмів і серіалів, від "Дня народження Буржуя" до "Слуги народу" і "Сватів", пише "Медіаняня".

У 2017 році номінувався на "Золоту Дзигу" за найкращу чоловічу роль у фільмі Павла Острикова "Голден лав", зіграв центральну роль у майбутньому українському релізі "Таємний щоденник Симона Петлюри".

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.