Помер відомий український актор: знявся у "Дні народження Буржуя", "Слузі народу" і "Сватах"
10:49, 26 квітня 2018Суспільство
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Треповський пішов з життя 25 квітня.
Треповський помер 25 квітня / фото Медіаняня
Помер народний артист України, відомий театральний, кіно- і телеактор Олег Треповський.
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З 1992 року він працював у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, знявся в десятках фільмів і серіалів, від "Дня народження Буржуя" до "Слуги народу" і "Сватів", пише "Медіаняня".
У 2017 році номінувався на "Золоту Дзигу" за найкращу чоловічу роль у фільмі Павла Острикова "Голден лав", зіграв центральну роль у майбутньому українському релізі "Таємний щоденник Симона Петлюри".
Як повідомляв УНІАН, 12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.
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