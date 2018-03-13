Не стало Олеся Терещенка: найважливіші факти з життя відомого журналіста (відео)
16:33, 13 березня 2018Суспільство
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Українці знають Олеся Терещенка ще з часів, як він був ведучим ТСН у кінці 90-х.
Не стало Олеся Терещенка: найважливіші факти з життя відомого журналіста
Помер відомий телеведучий Олесь Терещенко. Йому було 43 роки. Українці знають Олеся ще з часів, як він був ведучим ТСН у кінці 90-х. З 2009 року Терещенко працював ведучим на Першому національному.
У 2017 Олесь звернувся до українців з проханням допомогти у лікуванні онкохвороби. Він стійко боровся з недугою і не втрачав оптимізму. Після одужання журналіст планував повернутися на екрани. Однак не судилося.
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Прощання з Олесем Терещенком відбудеться 14 березня у Києві.
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