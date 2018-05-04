Українську співачку, яка виступає в Росії, розкритикували за фото у ванній
12:38, 04 травня 2018Суспільство
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Ані Лорак, яка співає у Росії, знову розкритикували в мережі.
Знімок співачка показала в Instagram / фото instagram.com/anilorak
Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували за фото, зроблене у ванній.
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Знімок артистка опублікувала в Instagram-акаунті, на ньому видно ноги у ванні з піною. "Добраніч, Мельбурне! До завтра!" - анонсувала Ані Лорак свій концерт.
"Ви вважаєте, ці ноги варто виставляти напоказ?", "Широка лапка", "Звичайні чоловічі ноги", - пишуть дописники під фото.
Раніше Ані Лорак звинуватили в копіюванні образів та ідей двох українських співачок – Тіни Кароль та Світлани Лободи.
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