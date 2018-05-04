Українську співачку, яка виступає в Росії, розкритикували за фото у ванній

12:38, 04 травня 2018
Суспільство
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Знімок співачка показала в Instagram / фото instagram.com/anilorak

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Знімок артистка опублікувала в Instagram-акаунті, на ньому видно ноги у ванні з піною. "Добраніч, Мельбурне! До завтра!" - анонсувала Ані Лорак свій концерт.

"Ви вважаєте, ці ноги варто виставляти напоказ?", "Широка лапка", "Звичайні чоловічі ноги", - пишуть дописники під фото.

Раніше Ані Лорак звинуватили в копіюванні образів та ідей двох українських співачок – Тіни Кароль та Світлани Лободи.

Good night Melbourne! See you tomorrow! #australia #tour2018

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak)

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Теги: #Росія#співачка#Ані Лорак