Українська співачка звинуватила Леді Гагу в плагіаті і вирішила влаштувати конкурс двійників (фото)

Оля Полякова вирішила заплатити 10 тисяч гривень за свого найкращого двійника.

17 вересня в одному з київських торгових центрів відбудеться всеукраїнський конкурс двійників Олі Полякової і пародій на неї.

Найяскравіші учасники зійдуться на одній сцені, щоб поборотися за головний грошовий приз і статус офіційного двійника артиста.

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Неймовірні образи Суперблондинки і живе виконання головних суперхітів співачки – ось головні критерії відбору конкурсантів. Судити учасників буде сама Оля Полякова. Перемога дістанеться найбільш яскравому і артистичному учаснику – тому, хто найбільше буде схожий на "оригінал". Співачка також вручить переможцю 10 тисяч гривень.

Раніше на сторінці Ольги Полякової в Instagram з'явився колаж із її знімком і фото з фотосесії Леді Гаги. "Леди Гага, кокошник сними))) #гагазолотаяручка))) все таки я #иконастиля", - написала під знімком співачка.