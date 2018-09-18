Штат прислуги і елітний садочок: стало відомо, як живуть діти Пугачової і Галкіна

Навчання в дитячому садку обходиться артистам приблизно в 195 тисяч рублів (близько 81 тисячі гривень) на одну дитину.

Діти російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна мають цілий штат прислуги і ходять в елітний дитячий садок.

Навчання в установі обходиться артистам приблизно в 195 тисяч рублів (близько 81 тисячі гривень) на одну дитину, пише видання "Starhit".

В садку дітей навчають англійській та французькій, попутно влаштовуючи уроки балету, хорового співу та хореографії.

«У звичайні дні Лізу і Гаррі вранці привозять няня з водієм, – розповіли працівники садочка. — А коли ми влаштовуємо заходи, Алла Борисівна і Максим приїжджають особисто, зазвичай їх супроводжують кілька охоронців. Дивляться разом з іншими батьками виставу, спілкуються з усіма діточками, хвалять і своїх, і чужих».

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Варто відзначити, що Пугачова і Галкін не дарма віддають за навчання малюків такі шалені гроші. Гуморист неодноразово публікував відео, на яких його діти прекрасно висловлювалися як англійською, так і французькою. Шанувальники ж і зовсім не сумніваються, що близнюків чекає блискуче майбутнє, а також кращі навчальні заклади світу.

Зіркові батьки не можуть бути поруч з малюками кожну хвилину, адже їм необхідно їздити на гастролі і відвідувати світські заходи. Саме тому за Лізою і Гаррі регулярно доглядає ціла армія помічників.

Так, у кожного з малюків є своя няня. Співробітниці цілодобово знаходяться поруч з дітьми і проживають у знаменитому замку зіркової пари. Їх послуги обходяться приблизно в 100 тисяч рублів щомісяця.

Крім цього, особняк подружжя регулярно відвідує педагог, який родом з Франції. Він дає малюкам додаткові мовні уроки, а послуги фахівця коштують близько 100 тисяч рублів на місяць.

Якщо ж Ліза і Гаррі відправляються на світський захід, то супроводжують їх охоронці. Журналістам вдалося дізнатися, що в штаті зіркової сім'ї складається не менше п'яти охоронців, кожен з яких отримує непогану платню.

Ну, а в дитячий садочок п'ятирічних спадкоємців співачки та гумористам відвозить особистий водій, який стежить за тим, щоб з діточками нічого не трапилося по дорозі. При цьому друзі подружжя неодноразово зазначали, що вся сім'я з повагою ставиться до обслуговуючого персоналу.

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