Каменських здивувала фанатів постарілим виглядом (фото)
10:43, 29 вересня 2018Суспільство
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Фото набрало понад 30 тисяч лайків.
Каменських назвали старою / instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, нарвалася на критику з боку підписників.
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Співачка у своєму Instagram виклала фото з латиноамериканською телеведучою. Користувачі соцмережі відзначили, що Каменських виглядає старою.
"З донькою?", "Каменських така стара вже", "Яка вона стара у 31", "Не сама вдала фотографія, дуже доросла", - пишуть у коментарях під фото.
При цьому деякі відзначають, що мімічні зморшки співачці до лиця і нітрохи її не псують.
Фото набрало понад 30 тисяч лайків.
Як повідомляв УНІАН, Каменських похвалилася відвертим фото в купальнику і спровокувала чутки про свою вагітність.
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