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"Дівчина з персиками чи з яйцями?": фото Тіни Кароль викликало палкі суперечки в мережі

13:16, 11 жовтня 2018
Суспільство
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Шанувальники захоплюються фото Тіни Кароль / фото instagram.com/tina_karol

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На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в короткій сукні та з кошиком персиків у руках. Однак багато фанів Тіни Кароль подумали, судячи з коментарів, що на фото - курячі яйця.

"Картина маслом "Дівчина з персиками", - підписала свій пост співачка.

Раніше Тіна Кароль заінтригувала фанатів фото з рукою на животі - її запідозрили у вагітності.

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Теги: #фото#Тіна Кароль