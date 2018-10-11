"Дівчина з персиками чи з яйцями?": фото Тіни Кароль викликало палкі суперечки в мережі
13:16, 11 жовтня 2018Суспільство
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Кароль позує в короткій сукні та з кошиком в руках.
Шанувальники захоплюються фото Тіни Кароль / фото instagram.com/tina_karol
Відома українська співачка Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.
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На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в короткій сукні та з кошиком персиків у руках. Однак багато фанів Тіни Кароль подумали, судячи з коментарів, що на фото - курячі яйця.
"Картина маслом "Дівчина з персиками", - підписала свій пост співачка.
Раніше Тіна Кароль заінтригувала фанатів фото з рукою на животі - її запідозрили у вагітності.
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