"Дівчина з персиками чи з яйцями?": фото Тіни Кароль викликало палкі суперечки в мережі

Кароль позує в короткій сукні та з кошиком в руках.

Відома українська співачка Тіна Кароль показала сексуальне фото, яке спровокувало суперечки серед її фанів.

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На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в короткій сукні та з кошиком персиків у руках. Однак багато фанів Тіни Кароль подумали, судячи з коментарів, що на фото - курячі яйця.

"Картина маслом "Дівчина з персиками", - підписала свій пост співачка.

Раніше Тіна Кароль заінтригувала фанатів фото з рукою на животі - її запідозрили у вагітності.