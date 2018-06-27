Надія для Надії

Так, постанову № 1700 про звернення Верховної Ради України до Канцлера Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель, Президента Французької Республіки Франсуа Олланда та Президента Російської Федерації Владіміра Путіна проголосували 304 народних депутати. А постанову №1701 про звернення до ПАРЄ підтримало 306 народних обранців.

33-річна українська льотчиця Надія Савченко уже більше 30 днів повністю відмовляється від їжі. За цей час дівчина вживала лише теплу воду, схудла на 10 кілограмів та була переведена в одиночну камеру, де, за словами адвокатів, їй не надають ані належного медичного догляду, ані можливості, бодай, отримувати листи з дому.

Нагадаємо, Надія Савченко воювала у складі добровольчого батальйону «Айдар» на сході України. В червні 2014 року потрапила в полон до бойовиків, а уже 8 липня стало відомо, що українська «куля» (прізвисько Савченко, – УНІАН) затримана та знаходиться на території Російської Федерації.

Голодування льотчиця оголосила 15 грудня, на знак протесту проти того, що їй відмовили в медичній допомозі. Протест Надія вирішила продовжити після 22 грудня, коли Басманний суд Москви визнав законним її утримання під вартою.

Звільнити полонянку

Сам по собі факт викрадення, силового вивезення в іншу державу та ув’язнення громадянина України – грубе порушення всіх можливих прав людини. Для цивілізованого світу це не те, що неприйнятна практика, а ознака «дикості» та ігнорування усіляких міжнародних договорів. Втім, коли мова йде про позицію керівництва Російської Федерації, для хазяїна Кремля, як показує досвід, жоден закон не писаний.

Той факт, що Верховна Рада ухвалила звернення до ПАРЄ та світових лідерів - крок правильний та необхідний. Однак, ще до винесення відповідного рішення, виникало багато запитань щодо того, чи достатньо робить українська влада, зокрема й парламент, для звільнення українки з російського полону.

Так, деякі депутати, що представляють Україну у ПАРЄ, називали реакцію Верховної Ради запізнілим, хоча й правильним за своїм змістом кроком. На їх переконання, українська влада повинна була уже давно підняти питання Надії на рівні світової спільноти. «32 день голодування… Подумайте тільки! Це ж минув Новий рік, Різдво, а ми от зараз тільки про це до ЄС… Чому про трагедію у Франції говорить весь світ, а про Україну, згадують локально? Надія Савченко – лише одна із сотень полонених, але вона – можливість для нас говорити про злочини РФ відкрито, на прикладі та з доказами», - розповідали вони УНІАН. У свою чергу, народний депутат Сергій Лабазюк, що також є представником України в ПАРЄ, вважає, що для більш дієвого результату відносно вирішення долі Надії, варто було б звертатись до громадськості ЄС. При цьому робити це потрібно було одразу після того, як Росія визнала, що Савченко перебуває на їхній території. Більше того, парламентар звинуватив фракцію «Батьківщина» у намаганні зробити собі рекламу на проблемі української полонянки. «Думаю, окремими депутатам вигідно, аби Надія сиділа довше. Не розумію, чому Юлія Тимошенко говорить про неї з трибуни Верховної Ради, але жодного разу не виступала в ЄС? Чому вона не летить і не говорить з європейцями, коли має для цього всі ресурси. Адже Тимошенко – той політик, який добре сприймається Європі… Це було б дієвіше», - вважає він.

На думку депутата, саме «рідна» для Савченко партія, яка зробила полонянку своїм першим номером на минулих дострокових парламентських виборах восени 2014 року, повинна, в першу чергу, перейматися долею Надії. Тому що загалом українська влада, і, зокрема, президент Петро Порошенко, не може піднімати лише проблему Надії Савченко, коли в полоні знаходяться сотні українців. «Звісно, вона героїня, але кроки треба робити системні», - зауважив він.

В свою чергу, представники «Батьківщини» запевняють, що навіть сьогоднішнє рішення ВР – величезний прогрес у справі Надії. «Варто застосовувати усі можливі механізми на шляху звільнення Савченко. Їх є кілька. Це - політичний тиск, зокрема той, який ми продемонстрували в парламенті сьогодні. Два звернення спрямовані на тиск Путіна - через ПАРЄ та лідерів країн ЄС та США. Це також апелювання до порушення міжнародних домовленостей, які є між РФ та Україною, - розповів УНІАН народний депутат Іван Крулько. - Після 26 січня буде також інший привід. Член ПАРЄ, який володіє додатковими імунітетами, як член Асамблеї, стане в’язнем Росії, яка також є членом ПАРЄ. Відповідно до статуту ПАРЄ – це грубе порушення. Ну і ще однин варіант – це обмін. Обмін Савченко та інших полонених на російських військових».

Член комітету з прав людини Оксана Продан впевнена, що Савченко може стати уособленням всіх полонених України, а тому саме до її випадку українська влада повинна звертатись у спілкуванні з світовими лідерами. «Всі можливі дії, механізми, кроки, звернення, заклики, акції протесту. Якщо про це знатимуть, якщо про це говоритимуть, через Савченко можемо звільнити багато українців», - вважає депутат.

Росії закони не писані

Можна погодитись, що випадок української льотчиці не поодинокий, однак, за ситуації, яка склалась, саме Надія могла б стати прикладом російського свавілля, небажання виконувати міжнародні угоди та порушення прав людини. Саме тому відповідальність варто нести за кожне конкретне життя кожного конкретного українця, що знаходиться в полоні, абсолютно усім гілкам влади. І для цього президент, прем’єр, парламент, громадські діячі та активісти повинні вжити всіх можливих заходів, переконаний правозахисник Євгеній Захаров.

«Перший спосіб, який приходить в голову - якби у нас (Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, – УНІАН) була довіреність від Надії, у нас були б усі формальні підстави для того, щоб звернутися зі скаргою на дії РФ до Європейського суду з прав людини. І, відповідно до регламенту суду, зажадати, щоб Надію негайно відпустили і повернули в Україну. На жаль, є проблема. Для того, щоб ми могли розмовляти з ЄСПЛ про її звільнення, Савченко повинна особисто розписатися в дорученні», - розповів він.

Крім того, правозахисник нагадав, що Москва - не новачок у викраденнях людей з чужій території. Для прикладу, схожий випадок стався з російським опозиціонером Леонідом Развозжаевим: ФСБ викрали його з Києва відразу після того, як він подав заяву на отримання статусу біженця. Випадок був досить гучний, оскільки в результаті Развозжаева силоміць відвезли в Росію і вже там посадили за грати.

Саме тому щодо перспектив звільнення українки жоден парламентар певності не висловлює, адже, на переконання більшості, навіть загроза виходу із складу ПАРЄ для Росії може не призвести до того, що Володимир Путін поступиться полонянкою. «На конференції (велика прес-конференція президента РФ наприкінці минулого року, – УНІАН) він про це чітко сказав – Надія під судом, і якщо її вину доведуть, про звільнення не може й бути мови. Це сигнал, на який варто було реагувати Україні ще тоді. Думаю, російський лідер тут піде на принцип, український скаже, що зробив все можливе, а європейці – поспівчувають», - прогнозує один з позафракційних депутатів.

Цікаво, що про імунітет для народного депутата Надії Савченко як члена ПАРЄ, Росія уже висловлювала свою думку. Так, депутат Держдуми Сергій Калашников, що входить у російську делегацію в ПАРЄ, у одному з інтерв’ю російським ЗМІ заявив: «Імунітет діє тільки на тій території, де він зізнається. Якщо вона (Савченко, – УНІАН) потрапить в ПАРЄ якимось чином, то, заради Бога. Але звільняти її – немає якихось іммунітетних законів. Її імунітет як депутата – це чисто національний імунітет, він ні на що не поширюється за кордоном. І звільняти її у нас немає ніяких резонів, навіть якщо їй видадуть дипломатичний паспорт: вона не з офіційним візитом приїхала в Росію, а нелегально перейшла кордон». Звичайно, той факт, що українку викрали і що її адвокати неодноразово на цьому наголошували, даючи суду докази, - нікого в Росії не хвилює.

Наразі, українські депутати лишень очікують, що Володимир Путін рано чи пізно піде на поступки.

Власне, про «рано чи пізно», саме у випадку Надії Савченко, говорити не доводиться, адже стан її здоров’я погіршується з кожним днем. Про це уже заявили адвокати Надії, вказавши, що вона виглядає «вкрай погано». Втім, до неї не пускають навіть родичів. Сестра полоненої Віра Савченко, підтримуючи форму протесту Надії у вигляді голодування, дуже сподівається на свій допуск на територію РФ. «Зараз я не можу потрапити в Росію, але якщо отримаю дозвіл, буду намагатись зустрітись із сестрою, підтримати її. А, в разі затягування вирішення питання звільнення Наді – переконувати перестати голодувати».

Про дії України у цьому питанні дівчина говорить менш емоційно, вказуючи, що «вода, звісно, камінь точить», але варто було б говорити про це вже давно: «Не тільки про Савченко не знають в ЄС, про Донбас не знають в ЄС. Для того, аби тебе підтримував світ, як, скажімо, світ підтримав французів у нещодавній трагедії, про це варто говорити голосно. Ще треба, аби тебе поважали. Чому Україну не поважають, мабуть питання й до нової влади й до старої. Надія не тисне на жаль, не намагається рекламувати себе, це - єдина для неї форма протесту проти російського свавілля. Вона сама часто каже відомі слова: «Сьогодні за Батьківщину помирати рано, сьогодні за неї варто пожити». Я думаю, їй треба триматись, а щодо дій України, то будь-який крок – це вже добре».

Ольга Каретнікова-Котягіна