ФСБ-шний форпост в Україні: Як шанувальники Германа Стерлігова захоплюють гектари землі в Чернігівській області

Чернігівська область, селище Ясна Поляна. До кордону з РФ - рукою сягнути. Місцеві мешканці б’ють на сполох - поруч із їх селом, за парканом, відбувається щось дуже дивне. Так, жінка, що проживає поруч з так званим екопоселенням, каже, що її з чоловіком звідсіля виживають. Два місяці тому їх навіть побили!

«Він спершу нацькував на мене собаку. Потім побив ногами. Я зафіксувала. Викликали швидку, викликали поліцію. Приїхали, змушена була найняти машину і поїхати в лікарню познімати побої. Лежала в лікарні», - жаліється жінка на нового сусіда.

Сусід, за словами мешканців Ясної Поляни, дуже набожний. Але це не завадило йому захопити багато землі та поводитись вкрай агресивно.

«Їм, швидше за все, потрібен кордон. Більше їм нічого не треба. Вони намагаються нас звідси вижити. А нащо їм кордон? Може, вони захочуть, як в Криму, або на Донбасі - відбити цю територію», - розмірковують селяни.

Що ж це за дивний сусід і що за екопоселення?

«Жінкам – тільки в довгих спідницях. Не курити» - це написи на воротах сільської садиби, яку демонструють російські ЗМІ на телеканалі «Москва». Це – поселення в 100 км від столиці Росії. І тут живе колишній російський мільярдер Герман Стерлігов. Веде натуральне господарство, меле борошно ручними жорнами, закликає відключити електрику по всій земній кулі, та… любить Путіна. Здавалося б, нічого дивного, адже скільки їх в Росії, божевільних фріків, люблячих Путіна.

Однак… Такі самі таблички «Жінкам – тільки в спідницях. Не курити», ми бачимо на території України, в Чернігівській області. І такі самі – у занедбаному українському хуторі Ясна Поляна, у 500 метрах біля кордону з Росією… Фактично, це і є кордон.

Невже російській багатій, шанувальник «руського міра» та фанат Путіна влаштувався на цьому клаптику української землі?

«Гроші» беруться з’ясувати, що тут коїться. Втім, ворота зачинено. Як туди пройти - незрозуміло.

Та помічаємо двох підлітків у старовинному одягу.

Вони саме покидають територію загадкового маєтку. Питаємо, що вони тут роблять.

«Ми просто повчитися приїхали», - відповідають.

«А чому повчитися?», - питаємо знову.

«Хліб пекти і таке інше», - відповідають.

Так, Стерлігов дуже полюбляє запрошувати до себе гостей та демонструвати їм, як меле борошно та пече хліб…

Тим часом до нас йде якийсь чоловік. З бородою, дуже схожий на Стерлігова. Невже це він?

Вітаємось. Але ні, це не російській мільярдер. Незнайомець каже, що звуть його Володимир Дзюба.

Питаємо про Стерлігова. «З Германом Стерліговим ми дружимо, і дружимо з білоруським селянами. Ми їздимо і беремо участь в ярмарках як селяни, веземо хліб і продаємо там», - розповідає Дзюба.

Виявляється, Стерлігов неодноразово відвідував його «маєток». Заходив у гості і до районної влади, дарував книжки, які сам написав. «І у 2012 році був, і у 2013-му», - говорить Дзюба.

Отже, перед нами - послідовник та учень Стерлігова. А за цим парканом, не виключено, копія підмосковного маєтка автора скандального звернення до сепаратистів Донбасу: «Негайне припинення військових дій проти ополченців – це вибух кількох стійок високовольтних ЛЕП на восьми напрямках. Підривайте ЛЕПи в усіх сусідних областях, д***ли! Вимикайте хунту і її армію з розетки! Слава Ісусу Христу! Герман Стерлігов».

Ми заходимо у хату, де живе подружжя Дзюб. Дружина Ірина демонструє нам піч: «Вона - з царської цегли, як нам говорили люди, що розбирали стару будівлю – 1856 року». І пригощає хлібом: «Хліб повністю за його рецептом, як було 100 років тому».

Та – показує куточок, де зберігається література. Переважно - від Германа Стерлігова. «Тобто тут на старослав’янській мові все», - розповідає.

Але серед цих книжок з історії є і така – «Від Адама до Путіна». Ось цитата з цього «підручника»: «І в цей вже зовсім катастрофічний період історії у полі публічної політики з’являється Володимир Путін – майбутній хазяїн Росії»…

Господарі мелють для нас хліб, так само, як їх російський наставник (в інтернеті навіть є відео, де Стерлігов вихваляє спечений Іриною Дзюбою хліб). Копіює Дзюба російського вчителя і у встановленні навколо «жорсткого християнського порядку», що трохи нагадує концтабір. «Написи… Просто ми втомилися говорити місцевому населенню… Ходять на нашій території голі жінки. Без хусток, без спідниць, у трусах, влітку в майках. А ми - християни. Ми живемо за християнськими законами», - розповідають господарі.

«Навіть якщо жінка без хустки, то це вже якесь порушення?», - питаємо.

«Ну, звісно. Ми гребуємо цим», - відповідають.

Чутки про прихильника об’єднання слов’янських народів вже дійшли й до СБУ. Що не дивно, адже саме тек це починалося на Донбасі - проросійськи налаштовані мешканці, ображені на українські закони, просто звернулися до Росії: «Допоможіть!».

У Дзюб два тижні тому провели обшук. Вилучили багато літератури, надрукованої в Росії. Ми питаємо господаря цього екопоселення, а чи знає він, що та сама Росія, до якої він регулярно возить хліб на продаж, воює з Україною? «Ну звісно, про це вже всі знають», - відповідає.

«І що ви про це думаєте?», - питаємо знову.

«Я не можу сказати про своє ставлення. Ми - селяни. Ми селяни і працюємо на землі», - ухиляється він від відповіді.

«А Крим чий?»

«А яке це має відношення…»

«Крим кому належить?», - не відстаємо.

«Не знаю, кому. У нас немає телевізора», - говорить Дзюба.

«Ви не в курсі, що Крим анексували?», - знову питаємо господаря маєтку.

«У нас немає телевізора 10 років вже», - чуємо у відповідь.

Отже, людина, якій нема ніякого діла до того, що Росія вже чотири роки вбиває українців на сході, людина, яка не в курсі того, що в нас забрали цілий півострів, захоплює землю на кордоні з Росією.

«Житлові будинки він оформлює. Навколо будинку - земля для місцевого господарства. Таким чином, він зміг придбати певну кількість таких ділянок загальною площею 30 гектарів», - розповідає в.о. голови Новгород Сіверської райдержадмінітрації Руслан Веремеєнко.

Він представляє в цьому районі українську владу. І теж, якимось чином, став прихильником Володимира Дзюби. «Ми всі живемо в цій самій ситуації, в якій жили і 10, і 20 років тому. Ми спілкуємося з людьми, і нічого особливо крамольного я тут не бачу», - говорить Веремеєнко.

Каже – не треба піднімати шум. Адже на Чернігівщіні взагалі ідея об’єднання братських народів і досі популярна.

Олександр Іваницький, Анастасия Заремба