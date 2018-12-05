З'явився перший тизер українського екшену "Захар Беркут" (відео)

Український історичний екшн "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва представив свій перший видеотизер до фільму.

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В ньому можна побачити дивовижні карпатські пейзажі та масові бої. Перший тизер з'явився на Facebook-сторінці фільму "Захар Беркут".

Фільм відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва був знятий компанією Kinorob за підтримки Держкіно, а також за участю фахівців з Голлівуду.

Разом з українським режисером кримськотатарського походження над стрічкою працювали такі голлівудські художники, як Джон Вінн, Джефф Райс, Раджа Коллінз та інші.

Раніше західні представники кіно заявляли, що будуть допомагати просувати українську стрічку на північноамериканському ринку. Ахтем Сеітаблаєв раніше також зазначав, що співпраця з американськими партнерами – це шанс розповісти світові цю героїчну історію, показати далеко за межами країни красу Карпат, давні традиції, ознайомлення з культурою, побутом, українською музикою.