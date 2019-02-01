Голова правління НСТУ Зураб Аласанія: У цьому році угоди з розслідувачами підписував я, і, тим самим, продовжив їх на рік. Тому поки що розслідуванням нічого не загрожує

Зурабе, зважаючи на те, що різноманітні конфлікти виникали і раніше, що спровокувало наглядову раду ухвалити рішення про ваше звільнення саме зараз?

Вони розглядали десятки питань, але на якій саме базі вони своє рішення про мене ухвалили – я не знаю. Досі не опублікували ані самого рішення, ані протоколу, ані запису засідання – нічого. Насправді те, що я виклав у мережу – початковий проект рішення, який подав Козак (член Наглядової Ради НСТУ В’ячеслав Козак, - УНІАН), а тепер вони вже стверджують, що ніби не взяли проект Козака до уваги, там начебто якесь інше формулювання.

Судячи з того фрагменту документа, який ви опублікували, основною причиною звільнення стала нетрансляція телеканалом низки подій за участі президента. Чи просили вас ці події висвітлювати, транслювати в ефірі офіційно? Чи взагалі були якісь нав’язані, «обов’язкові» трансляції за час вашого перебування на посаді?

«Обов’язкових» трансляцій на «Суспільному» не буває. Могли виникати претензії – «а чому ні?» [мається на увазі, чому та чи інша подія не були висвітлена], але вони здіймалися хвилями у соціальних мережах і вже потім наглядова рада могла мені цим дорікати. І хоча рада не має права втручатися у редакційну політику, її члени могли влаштовувати так званий домашній скандал. Ось так вони робили. Але ми [редакційний колектив] зазвичай самі вирішували, що нам показувати, а що – ні.

У якійсь «профспілці «Суспільного»» вас звинуватили у нібито порушенні трудового законодавства та нарахуванні величезних премій керівництву телеканалу. Ви читали ці звинувачення? Розкажіть докладніше про саму профспілку.

По-перше, ця організація не має жодного відношення до НСТУ. Знаю тільки, що ця «профспілка» налічує в собі декілька людей, але мені невідомо, хто вони. Не кажіть, що це «профспілка НСТУ», в нас такої немає. Зараз можна буде очікувати долучення до подібних організацій усіх тих, хто був звільнений чи чимось незадоволений – нині вони скористаються можливістю. Як і політики, які також часто користуються інформаційними приводами…

Ні для кого не секрет, що, окрім недостатньої уваги до піару президента, також велике невдоволення певного кола осіб викликала і трансляція на «UA: першому» розслідувальних програм – «Схем» та інших, які наглядова рада неодноразово намагалась прибрати з ефіру. Наскільки угоди, які ви укладали з виробниками цих проектів, захищають вихід цих програм у ефір на найближчі кілька місяців?

У цьому році угоди з ними підписував я, і, тим самим, продовжив їх на рік. Тому поки що розслідуванням нічого не загрожує. Хіба що, угоду розірве хтось інший. Але вони поки що захищені контрактом.

Чи є можливість за продовженою угодою, за умов вашої відсутності, наприклад, ці програми в подальшому перенести з прайм-тайму на нічний час або заборонити викладати випуски програм у Ютубі?

Теоретично можливість є будь-яка, навіть, не показувати їх зовсім... Але у виробників програм розслідувань є свої Ютуб-канали і це – зовсім інша справа. Що стосується сітки мовлення, то в нас із цими проектами існувала домовленість – зазвичай ми їх попереджали, що планували їх розміщувати у певний ефірний час, а вони вже погоджувалися із цим чи ні. Це зазначалося у додатках до угоди і їх можна змінювати, але ми цього не робили. Для прикладу, обов'язкові покази зазначені у правах на трансляції, які ми купуємо – Євробачення, спортивні змагання – там, наприклад, є зобов'язання «Суспільного» показати певну кількість ефірів. Але якщо у країні щось трапилось, що вимагає зміни сітки у конкретний день, то ми партнерів про це також попереджаємо і узгоджуємо…

А взагалі, чи мала місце цензура, тиск з боку Адміністрації президента чи інших органів влади щодо контенту в ефірі «Суспільного»?

В нас немає жодного втручання. Ми витримуємо цей тиск з боку влади, але він, скоріше, виражається в тому, що вони недофінансовують «Суспільне», а потім дорікають нам відсутністю рейтингів. І це працює, насправді. Але цензури як такої в нас немає. Як редактор, хіба що я міг вдатися до певної цензури, але в цьому ніколи не було потреби.

Багато хто з тих, хто вже висловився щодо вашого звільнення, назвав його політично вмотивованим. Хто, на вашу думку, міг би стати новим керівником НСТУ за нинішніх умов та на що сподівається Наглядова Рада?

У мене складається таке враження, що в них зараз немає готового плану. Мені здається, що вони і самі не очікували, що так проголосують. У будь-якому разі, мені так здається. Хто може замінити – гадки не маю. Минулого разу, коли я звільнявся з державного телеканалу, вони так нікого замість мене і не призначили. Потім був конкурс, на якому мене ж і обрали. Конкурс – це тривала процедура, яка займає близько двох місяців.

Вашим тимчасовим замісником призначити Миколу Чернотицького, але конкурс мають оголосити наступного тижня. Чому, на вашу думку, так квапляться знайти вам заміну?

Що стосується Чернотицького, то він – член моєї команди, який більш їм симпатичний. Але щодо його лояльності, то він чітко сказав «до побачення, друзі мої» - мовляв, ви мене призначаєте, але я із цим не погоджуюсь. І він відмовився сьогодні.

Поки триватиме конкурс, які ризики існують для мовлення в ефірі? Чи не призведе вся ця ситуація до остаточної втрати рейтингів «Суспільним»?

Принаймні, поки ми працюємо, ніяких ризиків не передбачається. Сьогодні я зустрічався з колективом і попросив працювати і надалі так, як вони працювали. Тому я не очікую ніяких проблем.

Учора, майже одразу, як стало відомо про рішення щодо вашого дострокового звільнення, народний депутат Мустафа Найєм повідомив вам про те, що деякі з членів НР стали відкликати свої голоси. Якщо ця інформація підтвердиться, ви плануєте повернутися на посаду через суд або якимось іншим чином?

По-перше, я ще нікуди не пішов [сміється]. По-друге, якщо вони проголосують наново – то будь-ласка. Повторюся, усе, що сталося там, поки що сталося усно, адже немає жодного підтверджувального документа. Якщо голосування [нове] буде закритим, то його результат може бути таким самим, як і вчора, але, якщо процедура буде відкритою, то члени ради показово можуть голосувати інакше.

Які ваші подальші дії у разі, якщо рішення залишиться без змін?

Це рішення багато що ускладнить… Наші опоненти дозволяли собі багато відкритої критики. Ми ж не дозволяли собі жодної відповіді, але тепер, коли ця ситуація вийшла у публічну площину, невідомо, як усе працюватиме далі. Для чого усе це було зроблено – мені і досі незрозуміло.

Анастасія Заремба