Маєтки, автівки та центнери готівки: як можновладці розбагатіли за минулий рік

Елітне село Лісники під Києвом. Дорогущий будинок, традиційний високий паркан та камери спостереження. Сусіди розповідають, що не знають, хто тут живе: «Напевно, хтось дуже багатий». Та зауважують, що територія гарна, 25 соток.

Тут і дійсно красиво. Будинок - майже 600 квадратів. А ще - будиночок охорони. А хто ж цим усім володіє? Замголови фракції БПП у парламенті та один із керівників кампанії Порошенка Сергій Березенко.

«Березенко – дуже відома в українській політиці людина. Він є «сірим кардиналом» тіньових схем по мобілізації виборців», - говорить політтехнолог Петро Охотін.

До речі, до цього маєтку Березенко переїхав якраз напередодні виборів. І вніс до своєї декларації, де, як і всі чиновники, має показати все нажите нелегкою працею.

Декларація чиновника доступна за посиланням.

Сусіди також розповідають, що до маєтку приїжджає «дуже дорога машина». Автівка у сім’ї й дійсно є. Минулоріч дружина Березенка розжилася на майже новенький «Лексус 450».

Щоб пересвідчитися, чи є хазяї вдома, дзвонимо у двері. Але Сергія Березенка тут немає. Можливо, тому, що його якраз викликала на допит поліція у справі за підкуп виборців?

…Взагалі, президентська рать за останній рік непогано розбагатіла. Розкішним будиночком обзавівся БПП-шник Максим Микитась. «Гроші» уже розповідали про його участь у схемах навколо будівництва військових складів та шулявського мостопроводу. Крадуть там сотнями мільйонів, і, за дивним збігом, нардеп розжився маєтком у столиці на 800 квадратів. Але це ще дрібнички – за Києвом Микитась має ще більший будинок - понад 1700 кв м, власне озеро та вихід до Дніпра.

Крім того, його сім’я задекларувала ще 100 млн грн готівкою. Це, щонайменше, 230 кг грошей! Ну, і ще $300 тис. (це не рахуючи мільйонних банківських рахунків).

Утім, ці маєтки - просто сарайчики порівняно із будинком Ігоря Кононенка, головного «сірого кардинала» БПП. Тенісний корт, сад, будиночок для охорони – це справжній палац.

Стоїть у «царському селі» – наймажорнішому місці столиці. Вартість будинку та землі - майже 350 млн грн!

Але переплюнув усіх - хто б міг подумати - Петро Порошенко. У мережі потрапили фотографії із його шикарного маєтку. Всередині – дорогущі люстри, щонайменше, за півмільйона гривень, дерев’яний стіл за близько 300 тисяч, ціла колекція картин та антикваріату, яку годі й намагатися оцінити…

Але найголовніше – прибутки гаранта. Уявіть, дивіденди від одного тільки «Рошену» досягли мільярда (!) гривень.

Декларація доступна за посиланням.

Загалом же доходи президента за останній рік виросли у 82(!) рази!

Звідки ж у владної команди такі шалені гроші? І чи зароблені вони законно? Відповідь на це мала б дати Національна комісія з питань запобігання корупції. Та сама, яку із шаленим піаром запускав президент. Але вся гучна антикорупційна реформа перетворилася на гучний «пшик».

«У НАЗК є корупція», - розповідає Ганна Соломатіна, яка і сама раніше працювала у НАЗК та власноруч перевіряла декларації. Але одного прекрасного дня до неї подзвонили із Адміністрації президента та призначили «куратора».

«Всі рішення мали узгоджуватися із ним», - говорить вона.

Як вважається, наглядач за НАЗК від АП Олексій Горащенков писав їй, кого перевіряти, а кого ні. Такого жінка не витримала й звільнилася. Тепер бореться за чесне НАЗК без «смотрящих» від президента.

Однак, за її словами, наразі агентство стало ще більш залежним від очільника держави.

Крім того, у деклараціях усі мали побачити реальні статки, доходи та витрати посадовців. Та - найголовніше – за будь-яку брехню чи невідповідність витрат законним доходам порушників мали рішуче кидати до в’язниці. Але за майже три роки роботи антикорупційні органи так і не спромоглися посадити бодай когось. Ба більше, щоб остаточно вбити антикорупційну реформу, підконтрольний президенту Конституційний суд просто… скасував статтю за незаконне збагачення!

«Вони скасували Боже правило – не вкради. Це жах, скільки років роботи, скільки справ просто поховано», - говорить народний депутат Єгор Соболєв.

Як результат, 65 справ проти топ-посадовців просто закрили. А заодно, «прикрили тил» самому Порошенку. Адже дещо у своїй декларації президент таки приховав.

Вранці біля Верховної Ради - виставка досягнень елітного автопрому. Ось, наприклад, Микола Княжицький приїжджає на «Рейнджровер дискавері» за понад мільйон гривень.

Очільник «Народного фронту» Максим Бурбак – на новесенькій «Шкоді Суперб» за майже мільйон триста тисяч. Щоправда, записана автівка на батька.

Міністр Юстиції Павло Петренко прибув на шикарному «Мерсі». Хоча у декларації цієї автівки немає.

Нардеп із БПП Оксана Білозір теж приїжджає на «мерсі». І його теж у декларації парламентаря немає.

Взагалі, володіти незадекларованим – злочин. Можливо, їх просто «підвезли» на роботу. Саме такі незручні питання і мало б ставити НАЗК. «На те те і має бути моніторинг способу життя. Якого, по факту, немає!», - обурюється Соломатіна.

А от одіозний фігурант розслідувань Борислав Розенблат свого «мерседесу» не соромиться. Говорить, що займається бізнесом, тому має багато грошей.

Його автопарк у минулому році теж збільшився. «Це легендарна машина, їздила на німецьких номерах», - зізнається нардеп.

І він теж розмитнив євробляху, уявляєте? Хоча дозволити собі може значно більше. Однієї лишень готівки має понад півтора мільйона доларів! І це - не рахуючи банківських вкладів. Та боятися йому вже нічого: розслідування про його незаконне збагачення закрили – разом зі статтею. «Це було дуже правильне рішення конституційного суду», - вважає Розенблат.

Навіть Козак Гаврилюк, який раніше їздив на метро, розжився автівкою. Але переплюнув усіх Вадим Новинський. Його сім’я і автопарк поповнився новеньким мерседесом ві-250 та «Рейндж ровером». Загалом коштують понад сім мільйонів гривень. Каже, що у нього велика сім’я, яку якось треба возити. А ще у нього багато цікавих витрат. Наприклад, на охорону. І пояснення: «Мені треба підприємства охороняти». Або на дорогі покупки. І «пояснення»: «А що тут такого?».

Декларація Новінського доступна за посиланням

Сім’я Олега Ляшка розжилася землею. Дружина отримала ділянку в столиці за понад сімсот тисяч гривень. На додачу до шикарного маєтку у Козині. Сам же Ляшко ще й прикупив держоблігацій на 11 млн грн.

Звідки ж у начебто борця із олігархами такі гроші? За декларацією, він продав нерухомості на 16 млн. І не кому-небудь, а топ-менеджеру компанії «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського – Олександру Риженкову.

«Це все треба перевіряти», - вважає Соломатіна.

Ми спробували запитати про статки у самого Олега Ляшка. Але він говорити не захотів і втік до сесійної зали...

Поки одні депутати розпродають нерухомість, інші – влазять у борги! Заступник голови Ради Оксана Сироїд взяла мільйонну позику. «Я позичила у колеги по фракції гроші, договір є. Це на ремонт батьківського будинку», - розповідає вона.

Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк вже не перший рік отримує непогані подарунки. У 2018-ому – сімсот тисяч гривень. «Це батьки мені допомагають віддавати кредит», - пояснює свої статки депутат.

А от опозиціонер Василь Німченко живе із відсотків з величезних банківських вкладів. «Ну, а що такого? Я довго працював і заробив гроші. Розклав по різним банкам, і тепер все ок», - говорить він.

Може, він не просто так палко захищає скасування статті про незаконне збагачення. «Конституційний суд прийняв правильне рішення. Там порушений принцип презумпції невинуватості. Не можна так просто примушувати людину звітувати про всі доходи і витрати», - вважає депутат.

У результаті такої «рішучої реформи» чиновникам тепер боятися нічого. А тому цьогоріч багато хто декларування просто… проігнорував. «Якщо раніше здавали десь півтора мільйона декларацій, то цього року – близько 800 тисяч», - зауважує Соломатіна.

Здається, навіть Петро Порошенко вирішив бути у «тренді». І задекларував… не все. «У нього такі великі прибутки. А де ж витрати?...», - задається питанням Соломатіна.

Наприклад, рух «Чесно» заявив, що Порошенко не показав усіх своїх витрат на виборчу кампанію. Офіційно його виборчий фонд склав понад 416 мільйонів гривень. Все до копійки – із власних коштів. Але якщо відкрити його декларацію і подивитися… Тут і дійсно багато пунктів із витратами на рекламу, та, якщо порахувати, загальна сума менша, ніж його передвиборчий фонд.

«Невже у штабі не розуміють, що він має про все це відзвітувати?», - говорить Соломатіна.

Загалом, все це вже тягне на статтю про недостовірне декларування. Статтю кримінальну! Утім, у підконтрольній адміністрації президента НАЗК порушень не помітили. Зате помітили їх у інших кандидатів у президенти. За словами Соломатіної, зачепили усіх, окрім чинного голови держави.

Виходить, своїм усе, ворогам – закон. Та рукописи – точніше декларації – не горять. І якщо влада – припускаємо, нова - поверне статтю за незаконне збагачення, нинішнім можновладцям все ж доведеться відповісти за все.

Андрій Засаднюк, Тетяна Стежар